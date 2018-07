Trump má názor na všetko: Americký prezident chce trestať futbalistov za protesty počas hymny

Americký prezident Donald Trump skritizoval prístup vedenia profesionálnej ligy amerického futbalu NFL k protestom pri štátnej hymne.

NFL ich totiž pôvodne zakázala, teraz však začala rokovať s hráčskou asociáciou o zmiernení pravidiel. Podľa Trumpa by však naopak hráči mali pri opakovanom prehrešku prísť o celú sezónu.

"Debata o hymne pri zápasoch NFL je zase tu. Nemôžem tomu uveriť," napísal Trump na sociálnej sieti Twitter. "Nemajú snáď hráči v zmluve, že pri nej musia stáť v pozore s rukou na srdci? Komisionár s platom 40 miliónov dolárov by si to mal presadiť. Kľakneš si prvýkrát, nehráš jeden zápas. Spravíš to druhykrát a v sezóne si už nezahráš a navyše žiadny plat," dodal.

Protesty pri hymne začal v septembri 2016 hráč sanfranciského klubu Colin Kaepernick. Vedenie NFL ich potom pod hrozbou pokút zakázalo s tým, že ak chcú hráči protestovať, môžu zostať v šatni. Proti tomu sa však ohradila hráčska asociácia a teraz spolu obe strany začali rokovať o možnej zmene pravidiel.

Za hráčsku asociáciu sa tiež postavili aj niektoré kluby, ktoré odmietajú trestať hráčov za protesty proti rasizmu a problémom v spoločnosti. "Trump vôbec netuší, prečo si hráči kľakajú a prečo protestujú. Dúfam, že až začne sezóna, tak bude mať na práci iné veci ako kritizovať ligu a radiť majiteľom klubov, čo majú, alebo nemajú robiť," vyhlásil spolumajiteľ New York Giants Steve Tisch .