Šok pre známu markizáčku po príchode na Slovensko: Namiesto dovolenky pohreb otca († 70)

Lucia Kollárová (41), ktorá od roku 2007 pôsobila v Markíze, sa vydala za prominentného švajčiarskeho právnika Marka (51), ktorému porodila dcérku Miriam Minnu (3). Usadili sa vo Švajčiarsku a na Slovensko chodila už len k svojim rodičom.

Ako sa Novému Času podarilo zistiť, Luciinu poslednú návštevu poznačila obrovská tragédia, keď náhle prišla o milovaného otca Karola Kollára († 70). Uznávaný vedec, autor mnohých filozofických kníh a držiteľ medaily Slovenskej akadémie vied prehral svoj boj s krátkou, ale veľmi vážnou chorobou.

Prišiel nečakaný koniec. Po tom, čo Lucia Kollárová pricestovala len pred pár dňami so svojou dcérou Minnou na Slovensko, prišla obrovská rana. Jej otec, s ktorým ju spájal celý život vrúcny vzťah, nečakane skonal. Napriek tomu, že bojoval so zákernou rakovinou, rodina sa mu snažila zo všetkých síl pomôcť. „Všetci sme v strašnom šoku, veľmi nám pomáha súcit ľudí. Máme za sebou strašne ťažké štyri mesiace od stanovenia diagnózy,“ povedala so slzami v očiach Lucia, ktorá hľadala pre otca pomoc aj vo Švajčiarsku. „Nesmierne mi pomáhala švajčiarska organizácia, ktorá bojuje proti rakovine. Neustále som s ňou konzultovala možnosti ockovho liečenia, dojímalo ma, ako sa mi nezištne venovali, aj keď vedeli, že chorý človek je Slovák a nežije vo Švajčiarsku.“

Napriek tomu, že rodina robila nemožné, uznávanému vedcovi sa už nedalo pomôcť. „Rakovina nám ho vzala veľmi nečakane, po pár mesiacoch, pritom tak statočne bojoval a tak veril, že liečba zaberie. Keď sa to pred týždňom stalo, bola som ešte stále u rodičov na návšteve. Tešili sme sa, že si užijeme prestávku v jeho liečbe. A zrazu sa všetko počas môjho pobytu z hodiny na hodinu zlomilo. A tak som s malou prišla navštíviť rodičov na dva týždne a počas nich som prišla o ocka a aj ho pochovala. Stále tomu nemôžem uveriť,“ povedala zronená Lucia, ktorá pre otca napísala smútočný prejav, ktorý mu prečítala na poslednej rozlúčke v Slávičom údolí. „Ocko bol mojou veľkou inšpiráciou,“ dodala na záver.