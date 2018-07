Patrik Herman po 13 rokoch odhalil svoju traumu: Strážili ho vojaci a musel sa skrývať v izbe

Dlhoročná tvár televízie Markíza Patrik Herman (43) venuje práci pred aj za kamerou skoro všetok svoj čas. Napriek vyťaženosti si však niekedy odbehne na dovolenku načerpať nové sily, vypnúť a oddýchnuť si.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

To však nebol prípad jeho cesty na Sinajský polostrov do horúceho Egypta. Ako priznal, táto dovolenka mu zostane v pamäti už naveky, keďže sa bál o svoj holý život pri vyčíňaní teroristov.

Patrik Herman je známy svojou vášnou pre prácu v televízii, a preto niet divu, že počas roka trávi svoj čas väčšinou tam. Ako však priznal, rád si nájde aspoň v lete čas na dovolenku za hranicami našej krajiny. Po rokoch však priznal, že nie všetky výlety boli bezproblémové.

Po trinástich rokoch prezradil, že mu v Egypte išlo doslova o život, keď sa musel v hoteli skrývať pred besniacimi teroristami. „Počas dovolenky v Egypte pred trinástimi rokmi som sa vybral na celodenný výlet k Mŕtvemu moru a do Jeruzalema. Počas neho došlo k teroristickým útokom v letovisku Sharm El-Sheikh. Moja rodina aj kolegovia v televízii vedeli, že som tam a nevedeli, či som v poriadku,“ povedal Herman pre Markízu.

Musel sa skrývať

„Mobily sme nechali v hotelových izbách v trezore. Nedvíhal som celé hodiny telefón, všetci mali obavy. Po návrate som mal stovky zmeškaných hovorov a esemesiek. V hoteli nás začali strážiť vojaci, obmedzili náš pohyb, nesmeli sme ísť na pláž ani vychádzať z hotela, prvé dni nám nosili jedlo na izby, aby sme sa nezhromažďovali na jednom mieste,“ priznal moderátor, ktorý prežíval veľký strach, čo sa bude diať ďalej.

„Domáci boli v šoku ako my, pamätali si vražedné útoky na turistické autobusy v Luxore, ktoré takmer zničili egyptskú ekonomiku žijúcu z turizmu. Ich strach sa prenášal aj na nás, turisti húfne predčasne opúšťali krajinu. Aj ja som stratil pocit bezpečia a dovolenka už bola o inom,“ dodal Patrik, ktorý sa napriek hroznému zážitku do krajiny vrátil. „Išiel som do Egypta ešte dvakrát, no ten pocit zostal a všadeprítomní vojaci a policajti viac ako pocit bezpečia spôsobovali presný opak.“

Útočili na turistov

Koncom júla 2005 uskutočnili teroristi v letovisku Sharm El-Sheikh sériu bombových útokov. Bolo zabitých 88 ľudí, najviac Egypťanov, ale aj jeden Čech. Prvá bomba vybuchla na veľkom bazári v meste, kde zomrelo 17 ľudí. Druhá nálož bola umiestnená v dodávke, ktorá narazila do lobby hotela Ghazala Gardens, ktorý sa nachádza priamo na pláži. Pri výbuchu zomrelo 45 ľudí. Posledná bomba bola ukrytá v kufríku, ktorý explodoval pred luxusným hotelom Movenpick a zabila šesť turistov.

Pozrite si aj video: