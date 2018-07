Otrasný objav v českom zooparku: Tigre zabíjali, aby z ich kostí varili bujón!

Otrasný prípad, ktorý otriasol Českom! Tento týždeň česká polícia spravila raziu v zooparku pri Prahe, kde chovali desiatky tigrov a ďalších exotických šeliem. Z toho, čo tam objavili, sa zdvíha žalúdok.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Prevádzkovatelia svoj zoopark, kde mali chrániť vzácne šelmy, premenili na bitúnok! Z kostí a ďalších častí zabitých zvierat pokútne vyrábali preparáty, ktorým pripisuje čínska medicína liečivé schopnosti. V špinavom biznise figuruje ako hlavný podozrivý prevádzkovateľ zariadenia Ludvík Berousek, ktorý pochádza zo slávnej cirkusovej rodiny.

Zoopark Bašť neďaleko Prahy bol obľúbeným miestom výletov rodín s deťmi. Mohli tu na vlastné oči vidieť vzácne tigre, levy, vyfotiť sa s nimi či povoziť sa na ťave... Za touto peknučkou fasádou sa však skrývalo otrasné utrpenie zvierat.

Policajti a veterinári pri razii v zooparku našli telo čerstvo zastreleného tigra, tiež kože veľkých mačkovitých šeliem a dve desiatky zmrazených tiel ďalších chránených živočíchov, napríklad bobra, rybárika či sokola.„Máme podozrenie, že dochádza k nelegálnemu obchodu a dokonca aj k takzvaným porážkam tigrov za účelom získania tradičných liečiv, ktoré sú veľmi žiadané v Ázii,“ uviedla Radka Nastoupilová z inšpekcie životného prostredia.

Okrem iných predmetov zaistili aj varič, na ktorom vyvárali z tigrích kostí bujón, ktorý patrí medzi najdrahšie lieky čínskej medicíny. Používa sa pri bolestiach hlavy a reume. Podľa polície varenie tigrieho bujónu trvalo až 12 dní a gram sa na čiernom trhu predáva za 2 000 českých korún. Pritom z jediného tigra sa dalo spraviť až 20 kg bujónu.

Polícia obvinila prevádzkovateľa zooparku Ludvíka Berouska, ďalej preparátora zvierat a jedného Vietnamca, ktorý mal s preparátmi, ale aj tigrím mäsom ďalej obchodovať. Veľká časť produktov skončila v ázijskej pražskej tržnici, ale vyvážal ich tiež do ďalších krajín EÚ a dokonca aj do Vietnamu.

V Česku je v chove asi 140 tigrov, pričom 100 je z toho v súkromných chovoch. Polícia teraz preveruje, či v špinavom biznise nie sú zapojení aj ďalší chovatelia.

Tieň otrasnej kauzy padol aj na známy cirkus Berou­sek, ktorý sa však od všetkého dištancoval, že sú len vzdialenými príbuznými obvineného. „Určite to s nami nemá nič spoločné. Absolútne to odsudzujeme, je to barbarský čin. My sme cirkus, oni sú zoopark. My sme tigre nikdy nevlastnili,“ povedal pre TV Prima Jiří Berousek, riaditeľ Národného cirkusu originál Berousek.

Množenie šeliem nie je láska!

Klaudia Kollár, Malkia Park

V záchrannej stanici v Orechovej Potôni (okr. Dunajská Streda) našlo útočisko mnoho zvierat z cirkusov vrátane tigrov. Ako vidí českú kauzu jej majiteľka? „Je to veľmi smutné... Tieto farmy a rozmnožovne pod zámienkou lásky k zvieratám nemôžu donekonečna množiť šelmy, pretože potom môžu skončiť presne takýmto spôsobom. Ľudia teraz môžu vidieť, kam dávajú zvieratá, ktoré už nepotrebujú. Nevedia na nich už nejako zarobiť, preto ich speňažia takýmto spôsobom,“ vysvetľuje Klaudia Kollár. „Vieme, že sa to deje v Ázii, ale to, že je to aj v našich končinách, to je úplný vrchol. Bohužiaľ, dostalo sa to až do takého štádia, že na čínsku medicínu sa využívajú nielen tigre, ale už aj levy. Verím, že ľudia po tomto prípade konečne pochopia, že nemajú chodiť a podporovať cirkusy so zvieratami alebo nejaké hladkacie farmy s divožijúcimi zvieratami. Ony ich rozmnožujú, predávajú, likvidujú!“

Kde boli kontroly?

Yveta Iršová, Oáza sibírskeho tigra

V Kostolnej pri Dunaji (okr. Senec) chovajú 21 vzácnych usurijských tigrov. Majiteľka zariadenia je z českého prípadu zhrozená. „Myslím si, že majiteľ tejto tigrej rozmnožovne zareagoval na dopyt zo strany vietnamskej komunity. Kašľal na to, ako tieto zvieratá skončia. Keď sa nad tým tak zamýšľam, podľa mňa to ale nie je záležitosť posledných dvoch-troch rokov, ale desaťročí. Potom mi však nejde do hlavy, kde bola kontrola? Inšpekcie, veterinári... Kde boli celý ten čas títo ľudia? Veď počty tigrov chovaných v zajatí musia byť prísne evidované. Keď u nás zomrie starý tiger, vždy musí prísť veterinár, prezrieť ho a napísať správu, prečo zahynul. Čiže nechápem, ako toto obchádzali v Čechách... Zlikviduju tigra a čo napíšu, že zomrel na starobu, aj keď to bol mladý tiger? Preto to vyzerá tak, akoby bol do toho zainteresovaný aj nejaký veterinár.“

Tigrí biznis - koľko stojí na čiernom trhu: