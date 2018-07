Štadión pod Zoborom rastie do krásy: Finálna podoba je takmer na svete!

Futbalisti FC Nitra počas rekonštrukcie hrávali svoje domáce zápasy v neďalekých Zlatých Moravciach. Už 4. augusta by sa však mali predstaviť pred vlastnými fanúšikmi na novom štadióne.

Spomínaný otvárací zápas bude súčasťou 3. kola Fortuna ligy a "Trogári" budú hostiť v šlágri kola hráčov DAC Dunajská Streda. Na nový futbalový štadión by sa malo zmestiť takmer 7500 fanúšikov.

"Je to naša ambícia, ku ktorej smerujeme všetko úsilie a žiadne zdržanie si nepripúšťame," cituje web stránka fortunaliga.sk slová generálneho manažéra FC Nitra Jozefa Petrániho.

"Máme pripravené nové tribúny a položený je aj trávnik. Teraz nastáva starostlivosť oň, valcovanie, kosenie a hnojenie, aby sa zakorenil. Od dodávateľa však máme jasne sľúbené, že trávnik bude v poriadku a môžeme byť bez obáv."

V Nitre však budú posledné dni pred otvorením rušné. "Pod tribúny potrebujeme inštalovať stánky, ktoré budú obsahovať bufety a sociálne zariadenia. To však bude vybavené do konca júla, je to skladačka. Najväčší problém z hľadiska termínu vidím v rekonštrukcii hlavnej tribúny, kde pracujeme na vnútorných priestoroch."

"Vonku je ešte potrebné dozvárať nejaké konštrukcie aj zábradlia, ktoré z hľadiska bezpečnosti neboli vyhovujúce. Tribúnu namaľujeme namodro, osadíme sedačky a sme hotoví,“ skonštatoval Jozef Petráni.