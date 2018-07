Sebastian Vettel v tom má jasno: Uprednostnite umenie jazdcov!

Podľa nemeckého pilota Sebastiana Vettela by mala Formula 1 obmedziť vplyv moderných technológií a uprednostniť umenie jazdcov.

Štvornásobný majster sveta a jazdec stajne Ferrari je presvedčený, že by to šampionátu pomohlo.

"Stajne a vedenie F1 sa musia rozhodnúť, či chcú posúvať technologické hranice alebo priaznivcom ponúkať športovú show," citovala Vettela agentúra SID. "Spoločne to fungovať nemôže, pretože technika bude mať vždy navrch a zatieni jazdcov," dodal.

"Keď by sme sa vrátili k hlasnejším motorom a zjednodušili technickú stránku formuly, prinieslo by to menšie náklady a taktiež lepší zážitok pre fanúšikov," pridal Vettel. "Samozrejme, aj teraz hrá umenie pilotov rozhodujúcu rolu, ale niekedy to môže vyzerať, že by to za nás mohli pokojne odjazdiť aj ľudia z boxov," prehlásil.

Isté obmedzenia by mohli priniesť zmeny, ktoré by nový promotér F1 zaviedol po roku 2020, kedy skončí kolektívna zmluva so stajňami. Spoločnosť Liberty Media by totiž rada vyrovnala štartové pole, pretože v súčasnosti môžu bojovať o titul len Mercedes a Ferrari.