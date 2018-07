Klub z hlavného mesta sa rozbehol na výbornú: Postúpia štvrtýkrát v rade?

Futbalisti FK Petržalka víťazstvom 2:1 na trávniku košickej Lokomotívy potvrdili, že môžu miešať karty v II. lige.

Tá bude mať nebývalý náboj, keďže po postupe Petržalky a Dubnice a zostupe Prešova z Fortuna ligy sa v nej prestaví viacero tímov, ktoré pomerne nedávno hrali najvyššiu súťaž. Klub z pravého brehu Dunaja môže patriť k čiernym koňom súťaže, hráči i tréner Balázs Borbély krotia prehnané očakávania, veria však v úspešnú sezónu.

Práve nováčik z Petržalky zápasom na ihrisku Lokomotívy Košice v Družstevnej pri Hornáde odštartoval druhú najvyššiu súťaž. Zverenci Balázsa Borbélyho po postupe z tretej najvyššej súťaže zostali na víťaznej vlne a na východe republiky triumfoval 2:1 v predohrávke 1. kola.

"Každá výhra poteší, no z tejto máme o to väčšiu radosť, že sme ňou vstúpili do sezóny, navyše na ihrisku veľmi kvalitného tímu. S hrou som však v určitých fázach nebol spokojný, na môj vkus sme Košiciam dopriali až priveľa šancí," uviedol Borbély.

Duel sledovala nadpriemerná druholigová kulisa, k futbalovej atmosfére prispeli aj fanúšikovia hostí, ktorí merali cestu takmer cez celú republiku. "Myslím si, že všade, kde bude hrať Petržalka, bude výborná atmosféra. Ľudia sa na Petržalku prídu pozrieť, takisto na nás asi budú chodiť aj naši fanúšikovia tak, ako prišli aj do Košíc," poznamenal kapitán Juraj Piroska.

Aj prítomnosť osobností ako Borbély či Piroska je signál, že Petržalka neplánuje byť v II. lige iba do počtu. V spoločnosti ďalších klubov s prvoligovou minulosťou sa postará o konfrontácie, ku ktorým v minulosti dochádzalo v najvyššej súťaži.

"Kádre tých tímov hodnotiť nechcem, keďže som ich ešte nevidel, ale každý z tých klubov má svoje meno. Určite bude liga aj vďaka tomu zaujímavejšia. Verím, že k jej kvalite pridáme aj my svoj podiel a budeme patriť k špičke ligy," zaželal si Piroska.

Rodený Bratislavčan spojil svoju kariéru aj so Slovanom, väčšiu stopu však zanechal v petržalskej Artmedii. Ponuku z pravého brehu Dunaja prijal aj v čase, keď ožívajúci klub bojoval v nižšej amatérskej súťaži. Ambícia vrátiť Petržalku do najvyššej súťaže prilákala aj Pirosku.

"To je dôvod, pre ktorý som išiel do Petržalky. Mal som možnosť ísť do prvoligového mužstva, no išiel som až do tretej ligy, pretože som veril ľuďom, ktorí robia futbal v Petržalke. Takisto aj ľudia, ktorí chodia v Petržalke na futbal, to berú vážne. Ja si myslím, že v Bratislave by mali byť minimálne dva prvoligové kluby."

"Príprava na sezónu bola veľmi krátka, preto sme ani veľmi nehovorili o cieľoch. Dali sme dokopy káder a uvidíme, ako to dopadne. Teraz máme za sebou úspešný vstup do sezóny, získali sme cenné body na ihrisku Lokomotívy. Myslím si, že to zvýši sebavedomie tímu do ďalších zápasov."

Petržalský klub začal svoju novú etapu v sezóne 2015/2016 až v piatej lige. Odvtedy trikrát v rade postúpil do vyššej súťaže. Tréner Borbély si uvedomuje, že myslieť na pokračovanie postupovej série znamenajúce najvyššiu súťaž, by už bolo trúfalé.

"Ja stále tvrdím, aby sme ostali realisti s nohami pevne na zemi. Podľa mňa je reálna sila nášho tímu na stred tabuľky. Toho sa držíme. Náš prvoradý cieľ je udržať si druholigovú príslušnosť aj pre ďalšiu sezónu," priznal Borbély.