Sagan, lámač rekordov: Diamant cyklistiky je nezastaviteľný!

Slovenská i svetová cyklistická hviezda je na nezastavenie. Včera pridal Peter Sagan (28) už tretí triumf na 105. ročníku Starej dámy a je na prahu prekonania osobného rekordu.

Vystúpiť na najvyšší stupienok sa mu podarilo v 2., 5. a 13. etape. Rovnaký výsledok v počte prvenstiev už dosiahol aj vo svojom premiérovom štarte na TdF v roku 2012 i 2016.

Do kariet mu navyše nahráva aj fakt, že momentálne až pätica nesmierne kvalitných špurtérterov už nepokračuje v 105. edícii najslávnejších cyklistických pretekov (Kittel, Gaviria, Greipel, Groenewegen a Cavendish).

V dramatickej koncovke včerajšej 13. etapy ukázal najrýchlejšie nohy spomedzi jazdcov práve 28-ročný rodák zo Žiliny. Za sebou nechal radu ďalších kvalitných šprintérov ako Kristoff, Démare či Degenkolb.

"Je to fantastické. Som veľmi rád, že som dnes zvíťazil. Je to pre mňa pekné a chcel by som sa takisto poďakovať tímovým kolegom, ktorí odviedli vynikajúcu prácu. V závere som spočiatku zaostával, ešte 600 metrov pred cieľom som bol pomerne vzadu, ale v poslednej zákrute som sa posunul vyššie. Zostal som za zadným kolesom Alexandra Kristoffa a dokázal som ho zdolať," zhodnotil bezprostredne po etape do televíznych kamier.

Najjagavejšia hviezda nemeckého tímu Bora-Hansgrohe si pripísala už svoje celkové 11. etapové víťazstvo na Tour a je blízko k prekonaniu ďalšieho osobného rekordu. Tým je počet bodov v súťaži o zelený dres. Aktuálne ich má na konte 398, na prelomenie svojho rekordu mu chýba iba 72 bodov.