Jednoznačné rozhodnutie: Bulharsko odmieta prijímať migrantov, ktorí sa cez jeho územie dostali do EÚ

Bulharsko odmieta podpísať s členskými krajinami Európskej únie dvojstranné dohody o opätovnom prijatí migrantov, ktorí vstúpili do EÚ cez jeho územie.

Poslanci bulharského parlamentu totiž v piatok schválili veľkou väčšinou hlasov uznesenie, ktorá vláde zakazuje podpísanie readmisných dohôd i ďalších reforiem pravidiel udeľovania azylu navrhovaných Úniou, informovala agentúra AP. Uznesenie podporilo 177 zákonodarcov v 240-člennom parlamente.

Poslanci tiež rozhodli, že vláda premiéra Bojka Borisova by mala do konca septembra predložiť bulharský návrh o reforme dublinského systému. Migranti by sa síce aj v súčasnosti mali vracať do krajín, kde prvýkrát vstúpili na územie Európskej únie a požiadali o azyl, takéto predpisy sa však dodržiavajú len zriedka. Bulharsko už pred časom uzavrelo svoje hranice s Tureckom plotom z ostnatého drôtu, aby tak zabránilo tomu, že sa pre migrantov smerujúcich do Európy stane novou vstupnou bránou. Táto balkánska krajina teraz vyzýva na uzavretie vonkajších hraníc EÚ a vytvorenie utečeneckých táborov mimo jej územia - v Líbyi a Turecku.