Pri holení sa porezala: Hnus, ktorý jej napadol nohu, vám obráti žalúdky naruby

Matka bola donútená k tomu, aby si nechala amputovať nohu.

Tanya Czernozukow (43) si musela nechať amputovať nohu potom, čo bola infikovaná chrobákom. Keď si prebehla nohu holiacim strojčekom, netušila, že ho odrezala. Na nohe mala škrabanec, ale ignorovala to, až kým sa nezväčšil na veľkosť mince.

Fotky nie sú vhodné pre citlivé povahy!

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Ale šesť mesiacov nato sa veľkosť strojnásobila a vznikla akási veľká diera. Lekári strávili 18 mesiacov tým, že sa pokúšali agresívnu infekciu zastaviť pred rozšírením na stehno. Skúsila tabletky, krémy, dokonca červy, aby sa infekcie zbavila, ale po mesiacoch bolesti Tanya súhlasila s tým, že si nohu nechá amputovať.

Našťastie, operácia zastavila infekciu a Tanya teraz tvrdí, že sa zbavila bolesti a je pripravená na svoj život. "Bola to absolútna nočná mora. Zrazu som len zjajkla a nič som si o tom nemyslela. Holila som sa predsa stokrát, takže som si tam len niečo priložila, aby som nekrvácala. V priebehu niekoľkých týždňov to zrazu celé ozelenelo a sčernelo od môjho členku až po koleno. Bolesť bola totálne peklo," povedala pre FoxNews.

"Musela som brať čoraz viac a viac liekov proti bolesti a bol to pocit, ako keby do mňa pichali tisíce ihiel. Sedávala som s nohou v plastovom vrecku, pretože mi z nej vytekalo toľko tekutín, ako keby som bola v hororovom filme. Po čase to vyzeralo ako gangréna, ako keby mi ten chrobák naozaj požieral mäso."

Nakoniec dospela do bodu, kedy sama hovorila lekárom, aby to proste odstránili. Tanyina mama jej hovorila, aby išla k lekárom, ale ona to odkladala. Keď však už bola bolesť neznesiteľná, predsa len k doktorovi išla. Tí jej však najprv povedali len to, že sú to vredy a dali jej silné antibiotiká.

Do nemocnice sa podľa FoxNews vrátila trikrát a dokonca absolvovala liečbu, kedy jej na nohu dali červy. "Kričala som 24 hodín, taká to bola bolesť," povedala. Kvôli bolesti taktiež musela prestať pracovať. Keď šla do nemocnice posledný raz, už to bolo príliš rozšírené na to, aby sa dalo niečo urobiť. "Lekári z Nottingham's Queen's Medical Center sa ma len opýtali, či už som rozmýšľala aj nad amputáciou."

"Povedali mi, že ju nemusia amputovať, ale že môže trvať roky, kým sa uzdraví, ak sa vôbec uzdraví. Tak som povedala, aby mi ju dali preč." Po operácii bola Tanya päť mesiacov v nemocnici a keď ju prepustili, musela sa naučiť nanovo chodiť s barlou. "Nemôžem uveriť tomu, že sa to dostalo až sem. Musím byť však silná. Chcela by som ľuďom povedať, že na konci tunela je vždy svetlo. Robím najlepšie, čo viem. Ľudia mi hovoria, že som inšpiráciou, ale ja si myslím, že nie som. Som v tejto pozícii preto, lebo som nemala inú možnosť."

"Nemôžem si však holiť druhú nohu. Hrozne ma to desí. Chcem sa však vrátiť do práce. Dostanem prispôsobené auto a budem určite rozmýšľať aj nad protézou."