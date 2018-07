Explaymate tvrdí, že prežila s Trumpom horúci románik: Našla sa kompromitujúca nahrávka!

Niekdajší osobný právnik súčasného amerického prezidenta Donalda Trumpa si krátko pred voľbami v roku 2016 tajne nahral rozhovor s Trumpom, v ktorom diskutujú o možnosti vyplatiť niekdajšiu modelku z Playboya Karen McDougalovú.

Tá tvrdí, že s realitným magnátom prežila románik v čase, keď jeho žena Melania porodila ich syna Barrona. V piatok o tom informoval denník The New York Times (NYT) s tým, že zvukový záznam získal pri razii u Cohena Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI).

Trumpov terajší osobný právnik Rudolph Giuliani v telefonickom rozhovore s NYTGiuliani tiež povedal, že záznam dokazuje, že prezident neurobil nič zlé. "Nič z tej konverzácie nenaznačuje, že by o tom vopred vedel," povedal Giuliani s tým, že prezident dal Cohenovi pokyn, aby v prípade finančnej transakcie vypísal šek miesto odovzdania hotovosti, aby bol prevod zdokumentovaný.

McDougalová uzavrela pred prezidentskými voľbami v roku 2016 dohodu s bulvárnym denníkom National Enquirer, ktorému za 150 000 dolárov (takmer 129-tisíc eur) sľúbila exkluzivitu na svoj príbeh s Trumpom. Článok ale nikdy nevyšiel a bývalá modelka tvrdí, že išlo len o snahu umlčať ju, aby detaily vzťahu nikde nezverejnila. Teraz McDougalová požiadala súd, aby zmluvu o exkluzivite, ktorú uzavrela s vydavateľstvom American Media, ktoré bulvárny denník National Enquirer vlastní, zrušil. Vydavateľstvo, ktorého šéfom je Trumpov priateľ David Pecker, uvádza, že príbeh McDougalovej nezverejnilo, pretože jej tvrdenia považuje za nevierohodné.

Hovorkyňa Trumpovej prezidentskej kampane Hope Hicksová pred voľbami, keď informácie o afére unikli na verejnosť, vyhlásila, že je to výmysel. McDougalová nie je jediná, kto tvrdí, že mala so ženatým Trumpom pomer. Rovnaké obvinenie vzniesla aj pornoherečka Stephanie Cliffordová známa pod menom Stormy Daniels. Tá tvrdí, že jej Cohen v októbri 2016 zaplatil 130 000 dolárov (111-tisíc eur), aby verejne nehovorila o sexuálnom styku s Trumpom. Prezident odmieta, že by s Cliffordovou spal.