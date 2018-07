Nevlastná sestra Meghan udrela: Poviem vám o nej všetko! Samantha si však dala jednu podmienku

Odkedy sa Meghan stala miláčikom médií, s novinkami o nej sa priam roztrhlo vrece.

Jej nevlastná sestra Samantha sa však rozhodla, že o nej povie čokoľvek a komukoľvek, kto ju bude počúvať. Nie však zadarmo. Spoločnosť The Blast získala kópiu emailov medzi Samanthou a The Domenick Nati Show, kde si vyžiadala za poskytnutie informácií 1 500 dolárov (1 285 eur) a napísala taktiež, že jej "minimum je oveľa vyššie".

Je známe, že Samantha a Meghan spolu nehovorili naozaj veľmi dlhú dobu a ich otec dokonca potvrdil, že ženy nemali nikdy žiadny vzťah. Ani to však Samanthu nezastavilo, aby nevyjadrila svoj názor na Harryho manželku.

V emailoch podľa Wonderwall napísala, že urobí rozhovor s The Domenick Nati Show za peniaze. Povedala taktiež, že pracovala v rádiu a tento rozhovor bude pre ňu dobrý návrat. Nakoniec spoločnosť The Blast uviedla, že šou sa rozhodla nepúšťať sa do tohto plateného rozhovoru.