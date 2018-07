Otec Adely Vinczeovej Jozef v ohrození: Dovolenka sa zmenila na boj o život!

Oddych sa zmenil na peklo. Spisovateľ Jozef Banáš (69) sa pred pár dňami vybral do Mongolska, aby objavoval krásy a zaujímavosti tejto stále málo prebádanej krajiny. Cestovanie sa však podľa jeho slov zmenilo na križiacku výpravu, kedy musel doslova zutekať.

Otec moderátorky Adely Vinczeovej (37) čelil uragánu aj záplavám, ktoré v týchto dňoch pripravili o život desiatky ľudí. Banáš sa vybral do Mongolska s úsmevom a množstvom plánov, ktoré mu však kruté počasie zmietlo zo stola a musel zmobilizovať všetky sily, aby to prežil bez ujmy na zdraví. „V dedine pri Ulgii bol uragán, strhol elektrické vedenie a na pumpách sa nedal čerpať benzín,“ povedal Novému Času zhrozený spisovateľ, ktorý pokračoval v ceste s malou dušičkou a obrovským strachom.

Na ďalšej zastávke ho však čakalo ešte mrazivejšie nemilé prekvapenie.„S pomocou všetkých svätých sme dorazili do Ulgii. Sú tu záplavy v provincii Bajan Uglij, kde je asi päťdesiat mŕtvych, podmyté cesty a domy,“ opísal Banáš hrôzostrašné obrazy, ktoré sa mu naskytli. Čiastočná úľava sa dostavila až včera. „Sme radi, že sme po zničených cestách došli z altajských planín do civilizácie. Ruské terénne autá a kazašskí šoféri sú zázrak. Niekedy sme nevedeli, či je pod nami cesta alebo rieka, do toho lejak a nočná tma, nebolo nám všetko jedno,“ prezradil o nočnej more, ktorú stále prežíva na vlastnej koži.

Na Slovensko by sa mal vrátiť až v najbližších dňoch. Podľa agentúry NEMA si záplavy vyžiadali 48 obetí a miestne médiá uviedli, že prudké lejaky v západnej provincii krajiny postihli viac ako 2 500 ľudí.