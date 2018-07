Novinka v bratislavskom Starom Meste: Nová pláž otvorená od jari do jesene

V centrálnej lokalite hlavného mesta vyrastá projekt Eurovea City, ktorý má ambíciu naplniť predstavy o príjemnom živote v meste. Developer prednedávnom sprístupnil pláž pod Starým mostom, z ktorej je krásny výhľad na husté petržalské lesy.

Pozemky, na ktorých vybudovali malú pláž, vlastní spoločnosť Verejné prístavy, a. s., a na obdobie do októbra 2018 ich prenajala podnikateľovi Karolovi Szásovi. Ten sa rozhodol na nábreží spraviť bezplatnú mestskú pláž. „Všetko závisí od podmienok, ale rád by som pláž spravoval tak, aby fungovala od jari do jesene. Bol by som rád, keby sa na pláži konali aj kultúrne podujatia,“ povedal podnikateľ.

Po dokončení projektu Eurovea 2 pribudnú v tejto lokalite nielen byty, kancelárie a obchody, ale aj kongresové priestory, dve námestia, parky a otvorené športoviská. „Eurovea sa stala priamou súčasťou Bratislavčanov a preto sa tešíme, že sa rozšírila o pláž, ktorá je priamo pod Starým mostom. Je to oddychová zóna, je bližšie k Staromešťanom, ktorí môžu rovno z prechádzky zo Starého mesta prísť na pláž,“ dodala Oľga Hammer z marketingového oddelenia tohto projektu.

Čo pláž ponúka

● ihrisko vhodné aj pre malé deti

● ihrisko na plážový volejbal

● ležadlá a oddychovú zónu s pieskom

● bar

Veronika Husárová Wagnerová (31)

- Keď som kočíkovala, tak tu nič nebolo, čiže je to výborné hlavne pre mamičky s malými deťmi. Ocenila by som viac možností na posilňovanie.

Barbara Jagušák (28)

- Bývam tu. Nie je to len o tej pláži. Unikátny je Dunaj, ktorý tu tečie, takže máte pocit, že ste v prírode.