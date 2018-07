Pod Mariannou Ďurianovou sa trasie stolička: Výnosný flek v RTVS ohrozený

Súboj kto z koho?! Moderátorka Jarmila Lajčáková Hargašová (51) vlani zdupkala po boku svojho manžela a ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka (55) na rok do New Yorku. Teplé miestečko v športovom spravodajstve RTVS, ktoré po nej zostalo prázdne, obsadila ďalšia známa tvár Marianna Ďurianová (41).

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Lajčákove dni za oceánom sú však zrátané a spolu s ním poškuľuje po rodnej hrude aj jeho manželka. V Mlynskej doline sa tak s príchodom Lajčákovej budú rozdávať karty nanovo a čierny Peter tak môže zostať v rukách Marianny, ako aj Jarmily! Vo verejnoprávnej televízii sa schyľuje k rozstrelu profesionálok. V ringu sa už čoskoro môže zoči-voči ocitnúť navrátilec - Jarmila Lajčáková Hargašová a jej bývalá kolegyňa z Markízy, staronový prišelec Marianna Ďurianová. Tá sa totiž po svojom januárovom nástupe udomácnila v RTVS, odkiaľ sa pár mesiacov predtým porúčala známa brunetka. Blondínke sa po nej ušiel flek v Góloch-bodoch-sekundách, ktorého sa napriek počiatočnej kritike športových matadorov zhostila so cťou.

Hargašovej predĺžený výlet za oceán za svojím manželom Miroslavom, ktorý tam zastáva funkciu predsedu 72. Valného zhromaždenia OSN, je však na konci. Ministra zahraničných vecí totiž o pár týždňov nahradí Ekvádorčanka María Fernanda Espinosová Garcésová. Jej príchod do New Yorku zároveň predznamenáva Jarmilin návrat na Slovensko.

A stolička v športe nemusí uniesť hneď dve hviezdy! „Pani Lajčáková-Hargašová si momentálne čerpá neplatené voľno. Samozrejme, počítame s jej návratom a tešíme sa na pokračovanie spolupráce, o ktorej podrobnostiach budeme včas informovať,“ odhalila z kuchyne RTVS jej hovorkyňa Erika Rusnáková. Naopak, na otázku, ako naložia s Ďurianovou, do našej uzávierky neodpovedala. Bobríka mlčanlivosti zvolili aj Hargašová s Ďurianovou.

Práce sa nebojí

Je však viac ako pravdepodobné, že Jarmila hodenú rukavicu od telerozhlasu po návrate zdvihne.Čierny scenár si však podľa všetkého Marianna nepripúšťa, nakoľko sa musí obracať najmä kvôli malému synčekovi Romankovi.

Moderátorka, ktorá sa za oceánom vďaka mužovi pohybovala v spoločnosti takých vplyvných dám, ako je Melania Trumpová či Brigitte Macronová, sa totiž živiť od chlapa nenechá. Očakáva sa, že kariéru v Mlynskej doline nehodí za hlavu a hoci by nemusela, do pracovného kolotoča naskočí okamžite - a rada. Má s tým totiž bohaté skúsenosti. V roku 2002 odišla z Markízy v ôsmom mesiaci tehotenstva za manželom veľvyslancom do srbského Belehradu, kde porodila a na pôde našej ambasády vychovávala ich dcéru Laru. Vtedy ju zastúpila exmarkizáčka Martina Šimkovičová. Druhýkrát dala zbohom kamerám pred siedmimi rokmi, keď Lajčák pôsobil v belgickom Bruseli. Amerika tak bola jej treťou zastávkou.

Marianna Ďurianová (41)

V RTVS začínala ako hlásateľka a v roku 2001 prestúpila do Markízy, kde si odkrútila 13 rokov

Do Mlynskej doliny sa vrátila v januári 2018 ako moderátorka športu

Má príjemný prejav, výzor a srší profesionalitou

Čelila kritike od legendárneho Jozefa Golonku i časti divákov, že nie je odborníčka a flek má len pre peknú tvár

Na výchovu päťročného syna Romanka zostala sama

Jej partner si odpykáva triapolročný trest vo väzení

Jarmila Lajčáková Hargašová (51)