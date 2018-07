Saganovci pred rozvodom, začala sa vojna o majetok: Odíde Katka s dlhým nosom?!

Myslel na zadné dvierka. Náš najlepšie zarábajúci športovec má majetok, z ktorého by sa mnohým Slovákom zakrútila hlava. Všetko si však vydrel svojím obrovským talentom a zrejme aj preto bol pri vstupe do manželstva obozretný.

Napriek tomu, že jeho vyvolená mala odmietnuť podpísať predmanželskú zmluvu, urobil pre ochranu svojho majetku nečakané kroky. Odíde Katka Saganová zo skrachovaného vzťahu s miliónmi alebo s dlhým nosom?

Informácie o rozchode slávneho páru prišli v tom najnevhodnejšom čase. Tourminátor práve v týchto dňoch totiž bojuje o zelený dres na Tour de France. Okrem krachu manželstva bude musieť po skončení pretekov riešiť aj nemilé záležitosti s delením majetku. V liste, ktorý prišiel do redakcie Nového Času, sa tvrdí, že tento pár nemal podpísanú predmanželskú zmluvu. Ani z toho si však najlepšie zarábajúci cyklista sveta ťažkú hlavu robiť nemusí.

Na Slovensku sa síce v súvislosti s Petrom Saganom hovorí o dvoch nehnuteľnostiach - vile v Žiline a zámku v Závodí, no ani jedna mu na papieri podľa katastra nepatrí. Megasídlo v Závodí vlastní jeho otec, ktorý však priznal, že mu naň požičal jeho slávny syn. „Peniaze, ktoré mi môj syn požičal, mu vrátim. Je to presne 1 425 000 € bez DPH, s DPH je to 1 680 000 €. Peťo nemôže podnikať na Slovensku, on tu nemá trvalý pobyt, žije v Monaku,“ povedal otec.

Luxusný apartmán v Monaku, ktorého cena sa mohla vyšplhať až na 10 miliónov eur, kupoval ešte pred svadbou. Ak teda nebude veľkorysý, jeho manželke polovica určite nepripadne, hoci si ho v roku 2014 ako spoločné hniezdočko lásky kupovali. „Majetok nadobudnutý pred uzavretím manželstva nepatrí zo zákona do bezpodielového vlastníctva manželov,“ ozrejmil advokát Robert Bánoš.

Autá a peniaze v banke

Z hnuteľného majetku vlastnia Saganovci ešte drahé autá. V ich garáži by mali byť ustajnené Porsche a aj Dodge urobený priamo na mieru. Oveľa zaujímavejšie však bude delenie peňazí na účtoch. Od roku 2015, odkedy sú Peter a Katarína manželmi, mal náš cyklista podpísaný najprv kontrakt s Tinkoffom, kde si ročne prišiel na 4,5 milióna eur. V tíme Bora, kde hviezdi od roku 2017, zarába dokonca 6 miliónov. Len celkový príjem z cyklistiky je v čase trvania manželstva 16,5 milióna eur a to sú v hre ešte milióny za reklamu. „Nedá sa to povedať presne, je to veľmi individuálne, ale v Peťovom prípade môže ísť o sumu, kde je šesť až sedem núl,“ povedala odborníčka v oblasti marketingu Simona Bubánová.

Hoci sa teda Peter po svadbe poistil a žiadne majetky si na seba už nenapísal, ani jeho zárobky, z ktorých manželka dostane polovicu, nie sú zanedbateľné. Jeho polovička si bude môcť užívať aj so synom Marlonom luxusný život. Zaujímavá sumička sa určite ujde aj ich potomkovi v podobe kráľovských alimentov, na ktorých sa dvojica buď dohodne, alebo ich určí súd.

Apartmán v Monaku - 10 000 000 €

Kaštieľ v Závodí - 1 680 000 €

Vila v Žiline - 1 000 000 €

*odhad Nového Času

Príjmy Sagana počas manželstva z cyklistiky

2016: Tinkoff - 4,5 mil. eur ročne

2017: Bora - 6. mil. eur ročne

2018: Bora - 6 mil. eur ročne

Spolu: 16,5 mil. eur

Sagan prehovoril o krachu manželstva po druhý raz

- Asi sa všetci pýtate, prečo som pustil takúto smutnú novinku počas Tour de France. Nemal som to vôbec za potreby, ani som to nechcel, ale situácia sa vyskytla tak, ako sa vyskytla. Nejaký dobrák napísal do Nového Času nejaký anonymný list, pod ktorý sa ani nepodpísal, kde si vymýšľa nejakú story, prečo sa rozvádzame. Môj privátny život je môj privátny život nemám za potreby, aby sa niekto staral do toho. Čo je moja kariéra, cyklistika, o. k., ale súkromie by sme si mali strážiť. Ako som povedal vo svojom vyjadrení, rozchádzame sa s Katkou v dobrom, musíme ochrániť aj Marlona, pokúsime sa o to, aby sme mu pomohli vyrásť v tom najlepšom smere. Všetko to robím na základe toho, aby som ochránil súkromie, Katku a malého Marlona. Neprajem si, aby novinári chodili otravovať okolie mojej rodiny a Katkinej rodiny. A nie, za naším rozchodom nie je žiadna iná žena.