Rozvod Saganovcov nebude jednoduchý, pôjde o milióny: Uchránila by jeho majetok predmanželská zmluva?

Pôjde o milióny! Rozvod Saganovcov nemusí byť jednoduchá záležitosť! Manželia si nielenže budú musieť rozdeliť spoločný majetok, ale sa aj dohodnúť na starostlivosti o malého synčeka Marlona.

Zdroj v liste, ktorý dostal Nový Čas, spomína, že náš špičkový športovec mal mať pred svadbou pripravenú predmanželskú zmluvu, no Katarína, vtedy ešte Smolková, ju mala odmietnuť podpísať. Advokát Róbert Bános vysvetľuje, či by jej existencia cyklistovi pomohla a podľa akého právneho systému sa majetok bude deliť, keďže manželia spoločne žijú mimo Slovenska?

Saganovci mali mať pripravenú predmanželskú zmluvu, u nás ale nie je možné ju uzavrieť.

- Je pravda že právny systém Slovenskej republiky nepozná inštitút predmanželskej zmluvy. V zmysle Občianskeho zákonníka vo všeobecnosti platí, že do bezpodielového spoluvlastníctva manželov patria všetky aktíva a pasíva, ktoré manželia spoločne nadobudli počas trvania manželstva. Výnimku tvoria veci získané dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov.

Je možné podpísať inú zmluvu a dohodnúť sa vopred na delení majetku?

- Náš právny systém nepozná ekvivalent predmanželskej zmluvy, pripúšťa však tú možnosť, že manželia môžu dohodou rozšíriť alebo zúžiť zákonom určený rozsah bezpodielového spoluvlastníctva, t. j. dohodnúť sa, čo bude patriť a čo nie do BSM. Pre tieto prípady je však nevyhnutná forma notárskej zápisnice. Taktiež možno o určitej výnimke hovoriť v prípade, ak sa manželia dohodnú, že vyhradia vznik bezpodielového spoluvlastníctva ku dňu zániku manželstva. V takomto prípade všetok majetok nadobudnutý počas manželstva netvorí bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, pretože manželia takto všetok majetok počas manželstva nadobúdajú do výlučného vlastníctva a disponujú s týmto samostatne. Bezpodielové spoluvlastníctvo v tomto prípade vzniká rozvodom manželstva, pričom doň bude spadať všetko, čo by inak do BSM v zmysle zákona patrilo.

Podľa legislatívy ktorej krajiny sa pri rozvode postupuje, ak manželia žijú mimo SR?

- Hoci manželia mali trvalý pobyt mimo Slovenska, v prípade Saganovcov v Monaku, ak naďalej zostali štátnymi príslušníkmi Slovenskej republiky, platí, že osobné a majetkové vzťahy manželov sa spravujú právom štátu, ktorého sú príslušníkmi, teda vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov sa bude riadiť režimom Občianskeho zákonníka.

V zmysle Občianskeho zákonníka platí, že do bezpodielového spoluvlastníctva manželov patria všetky majetky aj dlhy nadobudnuté počas manželstva, s výnimkou majetku nadobudnutého dedičstvom, darom alebo reštitúciou. Pokiaľ ide o deľbu majetku po rozvode, ak sa manželia na tomto nedohodnú, platí, že spoločný majetok môžu vysporiadať cestou súdu do 3 rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva. Pri vysporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Avšak súd prihliada predovšetkým na potreby maloletých detí a na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločného majetku. V zásade by sa všetko malo deliť presne na polovicu.

Čo v situácii, keď sa manželia nevedia dohodnúť?

- Pokiaľ sa manželia na vysporiadaní svojho majetku nedohodnú, na návrh jedného z manželov rozhodne o vysporiadaní spoločného majetku súd. Hoci vo všeobecnosti platí, že podiely oboch manželov sú rovnaké, súd prihliadne i na to, ktorý z manželov sa staral o rodinu, kto sa väčšmi podieľal na udržiavaní spoločného majetku, avšak zohľadňujú sa i práva a oprávnené potreby spoločného dieťaťa.

Má profesionálny športovec šancu uspieť so striedavou starostlivosťou?

- Pokiaľ ide o úpravu styku rodiča s dieťaťom po rozvode, v zásade sa vždy prihliada na to, či sú rodičia ochotní sa spolu dohodnúť. V prípade, ak nie je možné dospieť k dohode a o úprave rodičovských práv a povinností musí rozhodovať súd, tento vždy prihliada na najlepší záujem maloletého dieťaťa. Skutočnosť, že otec dieťaťa je profesionálnym športovcom, sama osebe nevylučuje striedavú starostlivosť. Avšak neviem si predstaviť, že by sa profesionálny športovec, ktorý takmer celý rok cestuje po svete na rôzne súťaže, vedel o dieťa postarať v presne stanovených týždňových či dvojtýždňových intervaloch počas celého roka.

Od čoho bude závisieť výška výživného?

Výška výživného by mala reflektovať odôvodnené potreby maloletého dieťaťa s prihliadnutím na majetkové pomery a možnosti povinného rodiča. Opätovne platí, že pokiaľ sa rodičia na výške výživného nedohodnú, musí túto otázku upraviť súd. Ten primárne prihliada jednak na to, aké má dieťa odôvodnené potreby, avšak podstatnú úlohu zohráva i okolnosť, aká je výška príjmov rodiča, ktorý nemá dieťa zverené do osobnej starostlivosti, nakoľko pri striedavej starostlivosti súd výživné určovať nemusí. Súdy na Slovensku pomerne často rozhodujú o výživnom tak, že rodič by mal vedieť platiť na výživu svojich detí minimálne 20 % zo svojho čistého príjmu.

Rozvody na Slovensku v roku 2017

10 199 bol počet rozvedených manželstiev

60 % z nich bolo s deťmi

z nich bolo s deťmi 43,5 roka bol priemerný vek rozvedeného muža

40,6 roka bol priemerný vek rozvedenej ženy

15,3 roka trvalo v priemere manželstvo

Zdroj: ŠÚ SR