Detektívka Emilyna ruža sa bude premietať aj v kine: Downíci natočili film

Unikátne umelecké dielo. Nadaným Košičanom z partie so-ciálneho divadla Hopi Hope sa podarilo natočiť prvý hraný film. Hlavné úlohy v muzikálovej snímke Emilyna ruža stvárnili herci s Downovým syndrómom.

Na svojom diele pracovali dlhé mesiace, výsledok však stojí za to. Film sa dostal aj na strieborné plátno, v nedeľu ho bude opätovne premietať košické kino Úsmev.

Otvoriť galériu Zdroj: ee, Nový Čas Dávid Boček (22), hrá smrtku a ministerského komisára:

Hrať vo filme sa mi páčilo. Ja ale robím šport, venujem sa lyžovanio a plávaniu. Bol som víťaz na špeciálnej olympiáde v Kórei a z Rakúska som doniesol bronz!

Peter Radi (25), hrá detektíva:

Viem si predstaviť, že by som bol ozajstný detektív, bavilo by ma to robiť. Výhodou by som mal v tom, že od 6 rokov cvičím karate. Som športový typ.

Miriama Herhová (37), hrá primátorku Košíc:

Vedela by som si predstaviť byť skutočnou primátorkou. Veľa času trávim ručným vyšívaním gobelínov, to ma veľmi baví.

Majo Juhás (24), hrá detektíva:



Radšej ako detektív by som chcel byť hercom, takým tým slávnym a bohatým. Alebo by som chcel raz robiť biznis.

Janka Kalmarová (36), hrá slúžku:



S rolou som si poradila. Radšej však vyšívam a ešte radšej maľujem. Natierala som okná, ale maľujem aj obrázky. Možno budem umelkyňa.