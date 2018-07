V Poprade opravujú štadión za 850-tisíc eur

POPRAD - Na popradskom zimnom štadióne vrcholí pred štartom nového ročníka Tipsport ligy rekonštrukcia ľadovej plochy a výmena technológie chladenia.

K tomuto kroku pristúpilo mesto Poprad z dôvodu vážneho poškodenia pôvodnej plochy, ktorá začala praskať a na niektorých miestach poklesla až o 8 cm. Celkové náklady by sa mali vyšplhať na 850-tisíc eur!

„Statik rozhodol, ako musíme postupovať a aká hrubá musí byť nová základová doska, ktorá bola položená na pôvodnú a navyše ukotvená do strán, takže siaha od tribúny po tribúnu. Na novú základnú stabilizačnú dosku bol položený chladiaci rošt, nasledovať bude zálievka betónom v hrúbke 10 cm, čo predstavuje množstvo približne 220 m³ betónu,“ informoval viceprimátor Anton Andráš.

V popradskej aréne obnovujú aj chladiace zariadenie. „Doterajší systém nahradí po novom priame chladenie čpavkom. Tento systém by mal byť finančne výhodnejší, pretože náklady na chladenie by mali byť nižšie o 40 percent,“ informoval primátor Popradu Jozef Švagerko. Práce na štadióne sa začali v apríli, v auguste by sa už na zimnom štadióne malo korčuľovať. Náklady na rekonštrukciu predstavujú vyše 850-tisíc eur.