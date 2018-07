Ďalšia krutá obeť leta: Hasiča Jara († 18) vytiahli z vody jeho kolegovia

Nešťastná mama zistila, že jej syn Jaro († 18) nie je doma, až keď ho išla budiť.

Vo vodnej nádrži Ružín pri Lučenci sa utopil Jaro († 18) z obce Kalinka (okr. Detva). Pod tragédiu sa zrejme opäť podpísal alkohol. Na brehu nádrže totiž zostali po mladíkovi veci a fľaša s tvrdým alkoholom. Jaro sa išiel s kamarátom okúpať do Ružinej pred druhou hodinou ráno. Z vody však už nevyšiel. Hasiči po ňom pátrali dlhé hodiny a nehybné telo našli v piatok okolo poludnia. Na miesto prišli aj rodičia nebohého študenta, ich modlitby však boli márne.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

„Vo štvrtok hral ešte v krčme Kalinke s kamarátmi karty a popíjali. Jaro išiel potom domov. O polnoci bol ešte doma. Potom ušiel a išli sa na Ružinú okúpať,“ povedal Marek, známy nebohého mladíka, ktorý študoval za hasiča vo Zvolene.

Jaro sadol do auta s dvoma kamarátmi a kamarátkou a išli viac ako 20 kilometrov na vodnú nádrž. Jaro s jedným kamarátom vošli do vody. Ich prítomnosť si nevšimli ani ľudia, ktorí v okolí stanovali, lebo už spali. O nešťastí sa dozvedeli až ráno, keď už boli na mieste hasiči. „V tme preplávali zhruba 20 metrov k bóji. Tam sa dohodli, že každý pôjde na inú stranu a v tme vystrašia kamaráta s kamarátkou, ktorí zostali na brehu. Jaro už z vody nevyšiel. Bola tma a toto miesto ani nepoznal. O ničom netušili ani doma. Mama ho išla budiť, lebo mal ísť na brigádu. Až neskôr prišli policajti. Je to tragédia,“ dodal Marek. Prípad vyšetruje polícia.