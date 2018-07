Dušan Cinkota po prepustení z väzenia: Už dostal prvé pracovné ponuky

Konečne na slobode! Drogy mohli dostať talentovaného herca Dušana Cinkotu na kolená. On sa však po návrate spoza mreží necíti ako porazený.

Tvrdí, že s osudom sa vyrovnal a teraz chce žiť už iba pre manželku Zuzku (31) a syna, ktorý sa im má čoskoro narodiť. Rozhovor nám poskytol iba päť dní po prepustení z väzenia. Bol usmiaty a slobodu si očividne užíva...

Pred deviatimi rokmi ste mi v rozhovore povedali, že ak by vás súd poslal na niekoľko rokov do väzenia, neviete si predstaviť, ako by ste žili po prepustení. Dnes to už viete?

Dnes si to už nepredstavujem, musím to žiť. Dôležité bolo zistiť priority. A tou je rodina. Byť s manželkou, privítať nový život a popri tom riešim praktické veci.

Dostali ste už za ten krátky čas od prepustenia pracovné ponuky?

Áno, len sa to ešte neuzavrelo, neskonkretizovalo. Viem, s kým budem spolupracovať, ale ešte neviem kedy. Konkrétne projekty nemám.

Je to televízia, divadlo, film?

Všetko, ale nikdy som o týchto veciach konkrétne nehovoril, kým som nemal aspoň predbežnú zmluvu.