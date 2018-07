Sagan reaguje na informácie o rozchode s manželkou Katarínou!

Nevydržal to! Slovenský cyklista Peter Sagan (28) sa obul do anonyma a novinárov.

Trojnásobný svetový šampión spochybnil list, ktorý neznámy - ale zjavne dobre informovaný - autor poslal do našej redakcie. Práve ten odkrýva dôvody manželského krachu Peťa a Katky. Opisuje v ňom množstvo nezverejnených detailov, ktorých pravdivosť nám potvrdili ľudia z blízkeho okolia oboch rodín. Sagan v piatok uverejnil na sociálnej sieti video, v ktorom sa snaží spochybniť autora i obsah listu, ktorý prišiel do redakcie Nového Času niekoľko hodín predtým, než to Peter zverejnil na sociálnych sieťach.

"Neviem od koho tento list je, ale celý je vymyslený. Môj privátny život je môj privátny, nemám za potrebu, aby sa niekto do neho staral. Robí to zlú atmosféru. Ako som povedal, rozchádzame sa s Katkou v dobrom. Robím toto vyhlásenie, len aby som ochránil súkromie Katky a malého Marlona. Za našim rozchodom nie je žiadna druhá žena," vraví Sagan vo videu.