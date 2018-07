Rodina Saganovej manželky reaguje na rozchod ich dcéry: Katka nie je žiadna zlatokopka!

Situácia, s ktorou nikto nepočítal... Ako postupne unikajú informácie o dlhotrvajúcej kríze v rodine Petra Sagana a jeho manželky, reagujú na ne aj ich blízki.

Rozchod spočiatku popierali a ani po jeho prevalení sa im ho príliš komentovať nechce. Len pomaly sa rodiny Smolkovcov a Saganovcov spamätávajú z toho, že informácie o rozvode Petra a Katky sú už vonku. Keď sme ich v stredu cez deň konfrontovali s otázkami, krízu všetci popierali. Večerné vyhlásenie Petra Sagana však všetko zmenilo...

Fotogaléria 14 fotiek v galérii

Rodičia Kataríny - Pavol a Iveta - nesú rozchod dcéry ťažko. Jej sen o šťastnom manželstve sa rozpadol. „Ďakujeme ľuďom za podporu," povedal nám po prevalení rozchodu otec Pavol, ktorý je veľký fanúšik Sagana a na obale mobilu nosí podobizeň zaťa - Tourminátora.

„Reči o tom, že Katka bola hyperaktívna a šlo jej o majetok, to ani komentovať nebudem. Je mi z nich zle," hovorí podnikateľ z Dolného Kubína. Smútok sa zračí aj v očiach mamy Ivety. „Kto Katku pozná, vie, aká je. Do Peťa sa úprimne zaľúbila. Reči o tom, že by jej išlo o peniaze, sú nezmysel. Ona mala finančné zázemie dobré aj predtým. Katka nie je žiadna zlatokopka! Je skromná a snažila sa Peťovi vo všetkom, v čom potreboval, pomáhať. Čo presne je za tým, vedia len oni dvaja."

Petrova mama Helena je v opatere sanatória v Tepličke nad Váhom a bez dovolenia manžela k nej nikto nesmie, nedvíha ani telefón. Mlčí aj sestra cyklistického šampióna Danka:reagovala. V podobnom duchu sa zachoval aj otec Ľubomír, ktorý je so šampiónom na Tour de France. Po zdvihnutí telefónu sa poďakoval za záujem a rozhovor odmietol.