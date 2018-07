Štartuje futbalová Fortuna liga: Iba štyri zápasy a v troch rôznych časoch

Dvadsiatyšiesty ročník slovenskej futbalovej Fortuna ligy sa cez víkend začne v oklieštenom zložení, keďže až dva súboje 1. kola odložili.

V Michalovciach nenastúpi Žilina pre epidémiu osýpok, stretnutie Trenčína v Nitre preložili pre povinnosti AS v Európskej lige UEFA 2018/2019.

Titul bude v nadchádzajúcom ročníku obhajovať Spartak Trnava, nováčikom je ŠKF iClinic Sereď, ktorý nahradil vo FL Tatran Prešov. Hrať sa bude v rovnakom modeli ako v uplynulej sezóne, po 22. kolovej základnej časti sa liga rozdelí na šestku bojujúcu o titul, resp. sexteto bojujúce o záchranu. Chýbať nebudú súboje baráže o záchranu v lige, resp. o účasť v pohárovej Európe, to v prípade, že víťaz jubilejného 50. ročníka Slovenského pohára - Slovnaft Cupu skončí v konečnej tabuľke do 3. miesta. Záverečné kolo základnej časti je na programe 9. marca 2019, meno majstra bude najneskôr známe po 10. kole nadstavby (25. - 26. mája). Baráže o FL a EL vyrcholia 1. a 2. júna 2019.

Minulý ročník sa skončil 27. mája, keď vo finále baráže o EL vyhral Trenčín v Žiline 2:1. Odvtedy neprešli ani dva mesiace a už sa rozhorí boj o prvé ligové body v sezóne. Napriek krátkej letnej prestávke prišlo v prípravnom období v kádroch ligistov k početným zmenám, tie sa nevyhli ani realizačným tímom. Jediným klubom z hornej šestky minulej sezóny, ktorý nemenil hlavného trénera je Slovan Bratislava, na lavičke ktorého zostal Martin Ševela. Trnavský Nestor El Maestro po tom, ako uťal 45-ročné čakanie na titul v Spartaku, odišiel do CSKA Sofia. Nahradil ho Čech Radoslav Látal. Z DAC Dunajská Streda prešiel Talian Marco Rossi ku maďarskej reprezentácii, nahradí ho Nemec Peter Hyballa. Zo Žiliny odišiel k slovenskej reprezentácii do 21 rokov Adrián Guľa, na jeho miesto prešiel Jaroslav Kentoš. V Trenčíne angažovali renomovaného Holanďana Ricarda Moniza, dovtedajší tréner Vladimír Cifranič a Juraj Ančič prešli na posty jeho asistentov. V Ružomberku zasa Norberta Hrnčára nahradil Čech David Holoubek. Nováčika zo Serede povedie Michal Gašparík st. s asistentom Mariánom Šarmírom.

Favoritom na titul bude tradične Slovan. Budúci rok oslávi sto rokov od založenia a viceprezident Ivan Kmotrík ml. hlási vo výnimočnej sezóne ambíciu získať double a to na novom Tehelnom poli. Aj majiteľ DAC Oszkár Világi deklaroval, že na Žitnom ostrove hodlajú útočiť na titul. Trnava sa bude konfrontovať so známou pravdou, že ťažšie je titul obhájiť ako získať. V Žiline sa buduje mladý tím, rovnako ako v Trenčíne, v šestke by však ani jeden z nich nemal chýbať. Boj o záchranu bol v minulej sezóne zaujímavejší ako o titul, "Čierneho Petra" nebudú chcieť určite nováčik zo Serede ani FK Senica, ktorá predĺžila zmluvu s juhoamerickým sponzorom a dúfa v stabilizáciu. O pokojný stred tabuľky by radi hrali v Zlatých Moravciach, Michalovciach, Podbrezovej aj Nitre, pričom všetci dúfajú aj v prienik do prvej šestky.

Trenčín pre výstavbu tribúny na jeho štadióne odohrá sezónu v Myjave, Slovan by sa mal v budúcom roku presťahovať do nového stánku. Nitra má tiež vynovený štadión po rekonštrukcii. Sereď začne ročník tiež v Myjave, neskôr by mohla hrať v Nitre.

Únia ligových klubov (ÚLK) dúfa v nárast návštevnosti, pred novou sezónou predstavila viacero projektov na zvýšenie atraktivity súťaže. S generálnym partnerom najvyššej súťaže, stávkovou spoločnosťou Fortuna SK, bude pokračovať aj v nasledujúcich piatich sezónach.

Program 1. kola FL 2018/2019:

sobota 21. júla:

18.30 hod.: FK Senica - Spartak Trnava (Marhefka, Tomčík, Žákech)

19.00 MFK Ružomberok - ŠKF iClinic Sereď (Očenáš, Ferenc, Roszbeck)

nedeľa 22. júla:

19.00 FK Železiarne Podbrezová - DAC Dunajská Streda (Sedlák, Benko, Ádám)

19.00 ViOn Zlaté Moravce - Slovan Bratislava (Glova, E. Weiss, D. Hrčka)

odložené: MFK Zemplín Michalovce - MŠK Žilina a FC Nitra - AS Trenčín.