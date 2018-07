Austrálske mesto zvažuje vytvoriť cintorín na kurióznom mieste: Šialený nápad?!

Poslanci vo východoaustralskom pobrežnom meste Gold Coast, ktoré leží v štáte Queensland, sa zaoberajú kurióznom návrhom.

Pochovávať mŕtvych na cintoríne v oceáne. Podľa denníka The Guardian za iniciatívou stojí najmä nedostatok miesta na cintorínoch. Zatiaľ čo niektorí nápad uvítali, iní ho označujú za šialený. O návrhu sa bude hlasovať v tomto roku.

Cintorín by sa nachádzal asi dve námorné míle od pobrežia. V prípade schválenia návrhu, by bol popol zosnulých umiestnený do nádob v podvodnom komplexe, alebo vmiešaní do betónovej konštrukcie cintorína. Projekt by mal stáť milióny dolárov. Starosta Gold Coast Tom Tate chce na mieste nechať vybudovať podvodné pyramídy pre potápačov. "Toľko ľudí vám povie, že by chceli byť v oceáne. Takto môže byť vaše želania splnené na večnosť," uviedol Tate.

Nápad bol inšpirovaný existujúcim podvodným cintorínom, ktorý vznikol v roku 2007 pri Miami v USA. Tento podmorský cintorín tvoria sochy a stĺpy s popolom zosnulých.

"Mohla by ho (cintorín) vziať voda pri veľkých búrkach, mohol by byť vyrobený z toxických materiálov, ktoré ničia podvodný život," uviedla v rozhovore s BBC potápačka Sally Gregoryová.

Nemenovaní miestni obyvatelia nápad tiež označili za divný. Jedna žena uviedla, že je to úplne "šialené", zatiaľ čo jeden pragmatický muž podotkol, že by pozostalí mohli ísť na cintorín iba v potápačskej výstroji.