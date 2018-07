Pri pobreží Jemenu sa prevrátila loď: Na palube bolo viac ako 160 migrantov

Pri pobreží na juhu Jemenu sa zrejme prevrátila loď s viac ako 160 migrantmi na palube.

Informovali o tom v noci na piatok jemenské bezpečnostné zložky a kmeňoví vodcovia. Zatiaľ nie je známe, či došlo k obetiam na životoch a či sa niektorým z migrantov podarilo zachrániť.

Podľa uvedených zdrojov loď vyplávala z prístavu Bosaso v Somálsku. Na jej palube bolo 100 Somálčanov a 60 Etiópčanov vrátane žien a detí.

Napriek tomu, že Jemen je zničený vojnovým konfliktom, migranti z Afriky aj naďalej prichádzajú do tejto vojnou zmietanej krajiny, kde neexistuje žiadny ústredný orgán, ktorý by im zabránil pokúsiť sa dostať do niektorej z krajín Perzského zálivu.