Sagan po štvrtkovej etape chlapsky priznal: Ťažší deň som nezažil!

12. etapa Tour de France dala všetkým cyklistom poriadne zabrať, vrátane Slováka Petra Sagana. Ten prišiel do cieľa s viac ako 31 minútovou stratou na víťaza Gerainta Thomasa z tímu Sky.

Štvrtkový deň bol pre viacerých cyklistov ako zo zlého sna. Vďaka náročnosti 175, 5 kilometra dlhej etapy, ktorá smerovala z Bourg-Saint-Maurice Les Arcs na vrchol Alpe d'Huez, Tour de France opustili až traja Saganovi konkurenti v boji o zelení dres, Fernando Gaviria, Dylan Groenewegen a Andre Greipel.

Na rozdiel od nich slovenský tourminátor dnešné preteky nakoniec zvládol a obsadil konečné 109. miesto. "Bol to naozaj ťažký deň, nemôžem si spomenúť na podobnú etapu. Bolo to ťažké pre všetkých, ale prežil som to, je to v poriadku. Je mi ľúto Gaviriu, Greipela a Groenewegena, ale bolo to aj pre mňa naozaj náročné. Zajtra by mohol prísť šprint, ale s menším počtom špurtérov by mohlo byť ťažšie udržať preteky pod kontrolou. Zelený dres teraz pre mňa nie je o počítaní bodov, ale o tom, aby som zostal zdravý. Stále je pred nami tretí týždeň," povedal Sagan pre oficiálnu stránku pretekov.