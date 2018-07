Laiferová nedala susedom spať: Narodeninová oslava v kruhu prominentných hostí

Žúrovali do druhého dňa! Speváčka Marcela Laiferová (73) pred pár dňami oslávila narodeniny, na ktoré pozvala svoj najužší okruh priateľov.

Párty mal pod palcom Jozef Oklamčák (62), ktorý však nebol jediným prominentným hosťom. Laiferová pripravila priam kráľovskú hostinu a program, pri ktorom hosťom zanôtila svoje najväčšie hity.

Prominentná zostava sa zišla v byte Laiferovej minulý víkend. Zoznam hostí mal na starosti Jozef Oklamčák. „Podmienkou bolo, aby to boli členovia nášho zoskupenia Československý lev, ktoré si veľmi obľúbila. Nazvala to letné stretnutie priateľov a vyslovene žiadala, aby nikto nič nenosil, ale každý doniesol nejakú pozornosť. Bola tam výborná nálada a atmosféra, všetci sme spievali a Marcelka na záver urobila súkromný koncert so svojimi hitmi. Povedala, že to bola najkrajšia narodeninová oslava, akú zažila,“ prezradil Novému Času Oklamčák, ktorý si pochutil na pečenom kurati, boršči, torte či koláčoch. „Bolo tam päť chodov jedál. Všetko pohostenie pripravila sama. Na druhý deň som ľutoval, že som toho nezjedol viac, bolo to úžasné!“ chválil hostiteľku Oklamčák. Hostia sa bavili až do nasledujúceho dňa a susedia tak mali zaiste možnosť počuť smiech a niektoré z Laiferovej hitov naživo.

Darčeky od hostí