Zúfalá Eva a Matúš prehovorili o najhoršom ráne v živote: Voda nám odniesla dom!

Zobudili sa do desivého rána. Vo Vysokých Tatrách v noci zo stredy na štvrtok totiž napršalo viac než 125 mm zrážok.

Na jednu stranu Tatier sa Malou a Veľkou Studenovodskou dolinou aj zo severnej strany Bielovodskou a Javorovou dolinou rútilo množstvo vody, ktorá strhávala všetko, čo jej prišlo do cesty. Evakuovať museli stovky ľudí. Azda najhoršie chvíle prežívali Eva (69) a Matúš (21), ktorým voda pred očami zdemolovala dom. Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Potok pretekajúci obcou Stará Lesná (okr. Kežmarok) sa v dôsledku zlej poveternostnej situácie vybrežil a začal zaplavovať ulice. „Hasiči pomohli s evakuáciou takmer 274 osôb zo zaplavených chatových oblastí a z miestnych domov do priestorov miestnej školy a obecného úradu,“ informovala Katarína Križanová z hasičského prezídia. Problémy mali aj v Podspádoch, časti obce Javoriná, kde rozbesnená voda podmyla most, ale aj dom a hasiči už len čakali, kedy sa úplne rozpadne a voda ho odplaví. Majiteľka domu Eva (69) neskrývala zlosť. „Nikto sa o to nestaral. Všetci vedia, kde v Lomnici bývam, prečo pre mňa v noci neprišli? Aspoň by sme z domu niečo povynášali. Podobná situácia bola pred 10 rokmi, ale vtedy nákladné autá navozili skaly a vodu odrazili. Odvtedy breh však nikto neupravil,“ vraví Eva s tým, že keď ráno prišla k domu, nikoho tam nebolo a musela všetkým telefonovať. „Ja som tu bývala do roku 1970, ale mama tu bývala do roku 2002. Nechcela odtiaľ odísť, tak to tu milovala, a ja sa teraz musím pozerať, ako voda odplavuje náš rodný dom,“ dodala.

Rozhorčený bol aj Matúš (21), ktorý je synom majiteľov druhej časti domu. „Mama mi ráno pred siedmou volala do Popradu, aby som okamžite prišiel. Z okna autobusu, keď sa viezla do práce, videla tú hrôzu. Keď som sem prišiel, nikto tu nebol. Starostku doviezli až policajti. Nerozumiem, keď je vyhlásený tretí povodňový stupeň, prečo nikto nekonal?“ pýta sa. Na miesto prišiel aj krajský šéf hasičov Ľubomír Toďor. „V oblasti je vyhlásený 3. stupeň pohotovosti. Nemáme nijakých zranených ani ohrozených na živote,“ vysvetlil. Podľa riaditeľa Štátnych lesov TANAP-u Pavla Fabiána sú poškodené chodníky a mosty v celých Tatrách od Oravy až po Javorinu. Príčiny tejto hrôzy nevidí len v daždi. „Toky a brehy sú plné stromov, ktoré nám nedovolia odpratať. Zákon o vodách a vodných tokoch nám prikazuje čistiť riečištia, ale zákon o ochrane prírody to zakazuje,“ dodal. Extrémne búrky spojené s prívalovými dažďami 20. júla 1998 spôsobili rozsiahle povodne na východe krajiny a vyžiadali si 50 ľudských životov, predovšetkým v obci Jarovnice. Zachrániť sa podarilo 56 ľudí, ďalších 61 ľudí bolo zranených.

Turisti, pozor!

Podľa Jána Kušniráka z Horskej záchrannej služby je na tom najhoršie Veľká a Malá studená dolina. „Od Rainerovej chaty sme to museli uzavrieť. Turisti z Téryho chaty musia zísť cez Skalnaté pleso a zo Zbojníckej chaty sa na Hrebienok dostanú, no musia dávať pozor. Cesta na Zelené pleso je síce zaplavená ale dá sa po nej ísť. Uzavretá je Tichá a Kôprová aj Javorová a Bierlovodská dolina. Neodporúčame turistom v tomto čase vysokohorské túry, hlavne popri vodných tokoch," dodal.