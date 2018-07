Trump sa otočil proti Rusku: Zasahovanie do volieb už nebude trpieť

Pod tlakom sa otočil. Americký prezident Donald Trump (72) sa stretol s mimoriadnou kritikou po svojom stretnutí s ruským prezidentom Vladimirom Putinom (65) vo fínskych Helsinkách.

Spochybnil svoje tajné služby, ktoré ruskú stranu obviňujú z ovplyvňovania prezidentských volieb v roku 2016. Teraz tvrdí, že Rusi naozaj voľby ovplyvňovali, viní z toho Putina a ďalšie podobné útoky už nebude tolerovať.

Trumpa kritizovali demokrati aj vlastní republikáni. Pred Putinom totiž vyhlásil, že nevidí dôvod, prečo by to Rusko robilo. „Bola to veľká hanba. Stáli ste tam ako taký malý mokrý rezanec,“ nedával si servítku pred ústa herec a bývalý politik Arnold Schwarzenegger. Po pobúrení prezident vyhlásil, že sa len preriekol. Biely dom následne vydal vyhlásenie, že Rusko naozaj zasahovalo do volieb, ale Trump si myslí, že už sa do vnútorných záležitostí USA Rusi nemiešajú. Za veľkou mlákou ide o vážnu tému, pretože Američanov čakajú na jeseň dôležité voľby do senátu aj kongresu. Šéf amerických tajných služieb Dan Coats vydal vyhlásenie, po­dľa ktorého Rusko predstavuje naďalej hrozbu. Trump svoj ruský náprotivok upozornil, že už to nebudú tolerovať.

„Povedal som mu, že toto nemôžeme trpieť. Nebudeme to trpieť, a tak to bude,“ uviedol v rozhovore pre televíziu CBSN Trump, ktorý je presvedčený, že za zásahy do amerických volieb je zodpovedný Putin. „Podobne ako seba považuje zodpovedného za to, čo sa deje v našej zemi,“ dodal Trump. Rusi akékoľvek zásahy do volieb odmietajú. No zakladateľ Facebooku Mark Zuckerberg v rozhovore pre americký technologický server Recode povedal, že spoločnosť má „celkom jasné“ dôkazy o tom, že Rusko sa pokúšalo zasahovať do amerických prezidentských volieb. Podľa Zuckerberga pred voľbami útoky vykonávala ruská hackerská skupina napojená na ruskú vojenskú rozviedku GRU. Útočníci vraj pritom využívali „tradičné“ metódy a snažili sa ovládnuť účty užívateľov facebooku.