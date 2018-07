Trest za vyhrážky policajtom: Ščibrány si myslel, že za mreže nepôjde, súd mu k pôvodnému trestu ešte pridal

Myslel si, že za mreže nepôjde vôbec.Opak sa stal však pravdou.

Za vyhrážky policajtom po zastrelení bankomatového bossa Jána Golisa († 42) poslal vo štvrtok Krajský súd v Trnave Matúša Ščibrányiho na 32 mesiacov za mreže. Sprísnil tak pôvodný rozsudok prvostupňového súdu, ktorý mu v marci vymeral 15 mesiacov nepodmienečne. Matúš Ščibrányi bol obžalovaný za prečin útoku na verejného činiteľa a hrozili mu až tri roky. Na súde sa snažil obhájiť slovami, že to tak nemyslel. „Som nevinný... Nevyhrážal som sa nikomu zabitím a ani fyzickým ublížením,“ tvrdil.

Skutok sa stal ešte koncom minulého roka v obci Opoj. Po príchode policajtov na miesto činu, kde malo dôjsť ku krádeži auta, maskovaní muži nasadli do auta a narážali do vozidiel hliadok s cieľom vytvoriť si únikovú cestu. Policajti začali strieľať a oboch maskovaných mužov postrelili. Ján Golis, známy aj ako údajná hlava bankomatovej mafie, na následky zranení zomrel. Na miesto udalosti prišiel aj Matúš Ščibrányi. „Vy vrahovia, vy vrahovia, vás policajtov by mali postrieľať,“ čítala prokurátorka ešte na prvom pojednávaní vyhrážky policajtom s tým, že ich ešte stupňoval: „Desiatich za jedného vás odje*em...“

Rozsudok prvostupňového súdu v časti o vine krajský súd nespochybnil, zmenil len výrok o výške trestu. Pôvodný trest označil za príliš mierny aj vzhľadom na to, že v čase spáchania skutku bol obžalovaný v podmienke.