Hokejista Marcel Haščák čaká na ponuky: Čo urobí, ak sa mu ozve Slovan?

Dva roky po sebe sa tešil z majstrovského titulu v českej lige v drese Komety Brno Marcel Haščák (31). Reprezentačný útočník však v moravskom tíme pokračovať nebude a hľadá si nové pôsobisko.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Zatiaľ trénuje individuálne a čaká na ponuky. Denníku Nový Čas prezradil, že ak by sa z KHL ozval Slovan, tak by to zvážil!

Skúsený útočník Marcel Haščák, ktorý reprezentoval národný tím na februárovej olympiáde v Pjongčangu i májovom šampionáte v Kodani, momentálne trénuje individuálne a čaká na horúce ponuky.

„Dva roky som nemal poriadnu letnú prípravu, tak teraz dobieham zameškané, aby som bol na nový ročník pripravený, čo najlepšie,“ povedal na úvod Haščák, ktorý po dvoch rokoch pôsobenia v Brne tím opustil.

„Boli to dve krásne sezóny, v ktorých sme dvakrát získali titul. V Brne však pokračovať nebudem, budúci týždeň mám sedenie s mojím agentom a uvidím, aké ponuky mi predostrie,“ pokračoval Marcel, ktorý reagoval aj na otázku, či v prípade záujmu nezakotví v bratislavskom Slovane. „Ak by taká ponuka zo strany Slovana prišla, tak by som ju určite zvážil. Zatiaľ sa však z bratislavského klubu neozvali, takže to neriešim.“

Odchovanec popradského hokeja stihol už aj dovolenku s manželkou Evou a ročným synčekom Sebastiánom. „Bola to naša prvá dovolenka pri mori aj so synom. Boli sme dva týždne v Grécku a bolo super,“ dodal na záver Haščák.

Autor: MariánKorbel I Foto: čtk, amh