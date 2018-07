Jaromír Jágr po prvom tréningu: Kto má rád výzvy, tak mu prenechám moje telo

Legendárny útočník Jaromír Jágr (46) absolvoval prvý ostrý tréning na ľade s hokejistami prvoligového Kladna.

Hoci sa cítil dosť unavený po dlhom období bez hokeja, verí, že sa dokáže dostať natoľko do formy, aby hral od začiatku sezóny. Problémy s kolenom, ktoré ho sužovali počas minulého ročníka, Jágra zatiaľ nijako neobmedzujú.

Šestačtyřicetiletému Jágrovi v uplynulej sezóne skomplikovali zdravotné problémy pôsobenia v NHL. Po odchode z Calgary sa vrátil do Kladna, ale odohral len pár zápasov a pri tvrdom zákroku havířovského Marka Sikoru si nešťastne prisadol koleno.

Od polovice februára tak bol mimo hru s poranenými väzmi v pravom kolene a poškodeným meniskom. Štarty zbieral len po sekundách kvôli pravidlu, aby mohol prípadne naskočiť do baráže o extraligu, čo sa nestalo.

"Poviem to takto - kto má rád výzvy, tak mu rád prenechám moje telo a môže si to skúsiť. Nie je to jednoduché. Nič som ale od seba neočakával. Nečakal som žiadne zázraky, ale bol som rád, že som dnešný tréning prežil. Urobím pre to ale maximum, to môžem sľúbiť. A verím, že sa to bude deň odo dňa zlepšovať," povedal Jágr novinárom.

"V mojom veku keď šesť mesiacov nič nerobíte, je to ako keby ste niekomu zlomili obe nohy a chceli potom po ňom, aby prvý deň výborne chodil a išiel si ešte zabehať. Nijak ale nefňukám, beriem to, ako to je. Šesť mesiacov som nehral ostrý zápas. A je to poznať. Najhoršie by ale bolo, keby som sa porovnával s tým, akým som bol hokejistom pred desiatimi, ale i napríklad dvoma rokmi. Doba letí," doplnil Jágr.

Olympijský víťaz z Nagana a dvojnásobný majster sveta odhadol, že návrat do dobrej kondície a celkovej pohody mu zaberie zhruba dva mesiace. Úvodný zápas základnej časti WSM ligy čaká "Rytierov" 8. septembra proti Frýdku-Místku. "Verím, že ako začne sezóna, tak sa dokážem pripraviť natoľko, aby som mohol odohrať zápas. Aspoň taký je môj plán," dodal Jágr.

Pevne verí, že čas nečinnosti dokáže dohnať a plne nahradiť. "Keby som tomu neveril, tak tu nie som. Verte, že po dnešnom tréningu mi nie je do spevu, ale na svete sú ďaleko horšie veci. Je to výzva aj pre mňa, aby som sa skúsil vrátiť, dostal sa do čo najlepšej formy a pomohol Kladnu," povedal Jágr.

Pomáha mu z pohľadu psychiky aj toľkokrát avizovaná láska k hokeju? "Chuť a radosť z hokeja prichádza samozrejme s úspechom. Tým, že sa vám darí. A s pocitom dobre odvedenej práce. Keď cítite, že tréning a zápas vám niečo dávajú. Verím, že keď sa sám budem cítiť deň odo dňa lepšie a lepšie , tak aj tá radosť príde," vyhlásil dvojnásobný víťaz Stanley Cupu s Pittsburghom.

Či už je koleno stopercentne v poriadku, nedokáže zatiaľ posúdiť. "Na to budem môcť odpovedať až o niečo neskôr. Bol som dnes prvýkrát na ľade po šiestich mesiacoch. Predtým som sa začal len tak kĺzať. Toto bol prvý tvrdší tréning po dlhšej dobe a necítil som sa moc dobre. Nehovorím, že ma to nejako obmedzuje, ale moje stehenné svaly sú slabé a je to vidieť na fyzičke i korčuľovanie," pripustil.

"Nepovedal by som, že s kolenom sú nejaké problémy. Trošku ma to pobolieva, ale tam ide skôr o tú fyzičku. Liečil som to pokojom a skoro nič som nerobil. Moje telo nie je silné, moje svaly nie sú silné a moje stehná nie sú silné, takže všetok ten nápor ide do kĺbov a do kolien, čo myslím, že je dôvod, prečo to bolí," premýšľal Jágr.

V tréningu sa ale kvôli tomu nijako neobmedzoval. "Mojím najväčším obmedzením je hlavne vek," vyhlásil s úsmevom. "Sú veci, ktoré by som chcel zvládnuť, ale už nemôžem. V mojom veku už sú tie obmedzenia stále a je ich viac a viac. Ale po zdravotnej stránke? Verím, že až sa noha i celé telo posilní častejšími tréningami a aj tými mimo ľad, tak sa to bude len zlepšovať, "uviedol.