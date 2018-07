Zuckerberg o zásahoch Ruska do amerických prezidentských volieb: Povedal to, o čom sa doteraz len šuškalo

Šéf spoločnosti Facebook Mark Zuckerberg vyhlásil, že verí spravodajskej komunite USA, podľa ktorej Rusko využívalo Facebook na zasahovanie do amerických prezidentských volieb.

"Videli sme dosť jasné dôkazy o tom, že Rusi sa snažili zasahovať do volieb," uviedol v rozhovore pre webový server Recode, ktorý bol zverejnený v stredu. Konštatoval, že nemá "žiadny dôvod" neveriť americkým tajným službám, podľa ktorých Rusko Facebook zneužilo.

"Sú to skutočné veci. Nie sú to veci, ktoré by si niekto vymyslel. Videli sme túto aktivitu," povedal s tým, že sledovali aktivitu Agentúry na výskum internetu so sídlom v Petrohrade. Nemonitorovali len jej snaženie v USA, ale spätne sledovali jej úsilie manipulovať kultúru a správy v samotnom Rusku, približuje Zuckerbergove vyjadrenia server časopisu The Washington Examiner.

Agentúra na výskum internetu, takzvaná trollovská farma, sa špecializuje na šírenie internetovej propagandy a dezinformácií. Agentúra podľa amerických vyšetrovateľov začala do politiky Spojených štátov zasahovať už v roku 2014, teda približne dva roky pred prezidentskými voľbami.