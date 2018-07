Pizzéria vyriešila problém s príplatkami cez víkendy po svojom: Oznam v jedálnom lístku hovorí za všetko

Michala z Bratislavy prekvapil oznam, ktorý sa nachádzal v jedálnom lístku jedenej z pizzérií vo Zvolene.

Vedenie prostredníctvom vloženého papiera v menu informuje o zdražení v ich reštaurácii. To museli od 1. mája tohto roku podstúpiť kvôli novele Zákonníka práce, ktorú schválila Národná rada SR .

Od mája totiž pre zamestnancov platia príplatky počas práce v noci, cez víkendy a sviatky. Zamestnanci si síce prilepšia, no odzrkadlí sa to hlavne na cenách služieb. Reštaurácie či kiná dvíhajú ceny, no niektoré prevádzky vyriešili problém po svojom. Na miesto celoplošného zdražovania jedálneho a nápojového lístka, zvýšili ceny iba počas víkendov a sviatkov.

Reakcie ľudí na internete sú rôzne, niektorí sú rozhorčení, iní tento krok chápu: „Toto bude úplne normálne. Jeden lístok cez týždeň, druhý cez víkend,“ okomentoval fotografiu Marián.