Dramatické video z diania vo Vysokých Tatrách: Túto túru si Naďa s Lukášom zapamätajú navždy!

Situácia vo Vysokých Tatrách je stále kritická. Pri pohľade na naše veľhory sa mnohým ľuďom natisnú slzy do očí.

Ste v centre diania? Nakrútili ste videá a nafotili fotky? Pošlite nám ich na tip@novycas.sk!

Prívalové dažde, ktoré zasiahli oblasť severného Slovenska a Vysokých Tatier už narobili obrovskú spúšť, no zdá sa, že dráma ešte dlho neskončí. V oblasti sa momentálne nachádza aj čitateľka Naďa s manželom Lukášom.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Tí sa vybrali na Téryho chatu, no ich cesta predčasne skončila. "Z Hrebienka sa na Zamkovského chatu a Téryho chatu nedostanete. Strhnutý most a taktiež na Zbojnícku chatu, je tam vody po kolená, už tam šli aj záchranári asi to zatarasiť," informuje Naďa ostatných turistov.

"Veľká Studená dolina a Malá Studená dolina sú už uzavreté. Všetko sa vracia od Rainerovej chaty," doplnila turistka.