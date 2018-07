Matka sa pohádala s priateľom, rozhodla sa to riešiť radikálne: Brutálny čin pred očami vlastnej dcéry

Mladá matka sa pohádala s priateľom kvôli koncertu. Následky boli mimoriadne tragické.

Poľka Agnieszka Giza († 23) žila v britskom Cheshire spolu s partnerom Marekom Goralczykom (30). Spolu vychovávali trojročnú dcérku. V osudný večer sa dvojica chystala na koncert spolu s Marekovými kolegami. Keď sa však muž dozvedel, že kolegovia neberú partnerky, rozhodol sa ísť bez Agnieszky. A oheň bol na streche!

Dvojica sa veľmi pohádala. Marek odišiel na koncert a zúrivá Agnieszka zostala doma s dcérkou. Žena mu neustále vypisovala na mobil, no Marekovi sa vybil a viac sa jej nemohol ozvať. Navyše sa rozhodol prespať u kamaráta.

Agnieszka bola bezradná, keď sa s partnerom nemohla spojiť. Rozhodla sa pre radikálny krok. V spálni sa obesila. Pričom jej dcéra bola stále v byte. Mŕtve telo objavili na druhý deň ráno robotníci, ktorí začuli zúfalý plač malého dievčatka. Podľa výsledkov toxikológie bola Agnieszka v dobe smrti opitá. „Išiel som do kamarátovho domu a zaspal som. Zobudil som sa asi po dvoch hodinách, keď mi kamarát klopal na dvere a oznámil mi Agnieszkinu smrť. Bol som v absolútnom šoku. Keď som sa vrátil domov, už tam bola polícia. Nemôžem uveriť, že je Agnieszka mŕtva. Bola to silná žena a milujúca matka našej dcéry,“ cituje The Sun zroneného Mareka.

Asistentka koronera Janet Napier uzavrela Agnieszkinu smrť ako náhodné úmrtie s tým, že neverí, že Agnieszka chcela spáchať samovraždu. Podľa Napierovej totiž žena dúfala, že ju jej partner nájde a zachráni. „Zomrela následkom nehody,“ uzavrela asistentka.