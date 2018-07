Žena schudla 22 kíl, teraz radí ostatným: Nebojte sa jesť, no musíte dodržiavať jedno pravidlo

Napriek aktívnemu životnému štýlu vážila 97 kíl. Podarilo sa jej však schutnúť a dáva rady ostatným, na čo si majú pri chudnutí dávať pozor.

Courtney Schweiger bojovala celý život s jedlom. "Keď som bola v strese alebo mala úzkosť, jedla som viac. Keď sa stalo v mojom živote niečo zlé, konzumovala som sladkosti. Tieto zvyky, spojené s hanbou, že som tučná, vyústili do porúch príjmu potravy," cituje ženu news.com.au .

Začala chudnúť tým, že si počítala kalórie, no hoci schudla a fyzicky sa cítila lepšie, psychiku jej narušila posadnutosť s počítaním všetkého, čo skonzumuje. Mala strach z každého jedla, aby nepribrala. "Uvedomila som si, že musím nájsť rovnováhu. Obmedzujúca diéta, bulímia aj prejedanie sa malo na moje telo extrémne negatívny vplyv a zničilo to môj metabolizmus," vysvetľuje.

Potom však začala praktizovať pravidlo 80/20. Znamená to, že 80 percent vašej stravy budú tvoriť výživné potraviny (zdravé tuky, bohaté bielkoviny, celozrnné potraviny) a 20 percent môžu byť "hriechy", ktoré si každý rád dopraje. Vďaka tomuto pravidlu sa jej podarilo schudnúť postupne 22 kíl. Samozrejme, že by to nešlo bez pravidelného cvičenia - kardia a posilňovania.