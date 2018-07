Jozef mal prepadnúť dôchodcu: Hrozí mu až doživotný trest

Žilinčana Jozefa (32) polícia obvinila z lúpežného prepadnutia dôchodcu (74). Pri uplatnení zásady trikrát a dosť mu hrozí až doživotný trest.

Lúpežné prepadnutie sa malo odohrať v utorok po polnoci v podchode železničnej stanice v Žiline. K dôchodcovi (74), ktorý si pri kávomate kupoval kávu, mal zozadu pristúpiť muž a zo zadného vrecka nohavíc mal dôchodcovi vyťahovať peňaženku. Dôchodca si to všimol a začal sa brániť. Útočník mal dôchodcu udrieť päsťami do tváre a do rôznych častí tela. Z vrecka mu mal zobať peňaženku s dokladmi a asi 40 eurami. Napadnutého dôchodcu so zraneniami previezli na ošetrenie do nemocnice.

V ranných hodinách žilinskí kriminalisti zadržali Jozefa (32) zo Žiliny, ktorého vyšetrovateľ obvinil z lúpeže. Vyšetrovateľ spracoval podnet na návrh na vzatie obvineného do väzby. Obvinenému Žilinčanovi v prípade preukázania viny podľa zásady trikrát a dosť hrozí uloženie trestu odňatia slobode až na doživotie - uviedla žilinská krajská policajná hovorkyňa Jana Balogová.