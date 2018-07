Drsné slová nevlastnej sestry Meghan Markle: Ak náš otec zomrie, je to kvôli tebe!

Samantha má opäť v zuboch svoju nevlastnú sestru Meghan a kritizuje jej chladné a nevhodné správanie k otcovi Thomasovi. Podľa jej slov práve ona môže za to, že ich otec má ťažkosti.

V utorok sa na sociálnej sieti Twitter vyjadrila k udalosti, keď Meghan vzdala poctu Nelsonovi Mandelovi a jeho rodine. "Čo ak by si vyjadrila úctu svojmu vlastnému otcovi?," cituje jej slová portál Foxnews. Ďalej napísala: "Čo je veľa, to je veľa. Ak náš otec zomrie, je to kvôli tebe, Meg!"

Samantha si vo svojich príspevkoch servítku pred ústa nekládla a rozčuľovala sa nad tým, ako môže byť Meghan taká chladná. "Ako sa môžeš pozerať do zrkadla?" Všetky jej nenávistné slová prišli po tom, čo Thomasa Markla zarmútili slová Meghan a princa Harryho, ktorí sa vyjadrili k jeho vystúpeniu v rannej šou "Dobre ráno, Británia".

Thomas vtedy povedal, že na Meghan vidí, aká je nešťastná a zhrozená zo všetkých kráľovských povinností. Samantha tiež napísala, že ich otec netúži po ničom inom ako po tom, aby ho jeho dcéra Meghan opäť prijala a rozprávala sa s ním. "Môj otec by sa nemal hanbiť za to, že miluje svoju dcéru. To kráľovská rodina by sa mala hanbiť za to, že sú takí bezcitní!," zakončila svoje rozčúlenie v príspevkoch na Twitteri.