Spartak oslavuje postup do ďalšieho predkola LM: Teraz ho čaká poľský gigant

Futbalisti Spartaka Trnava remizovali v odvetnom zápase 1. kola kvalifikácie Ligy majstrov 2018/2019 s HŠK Zrinjski Mostar 1:1 a postúpili do ďalšej fázy.

Po víťazstve 1:0 v prvom zápase uhral Spartak na Štadióne pod Bijelim Brijegom postupovú remízu, jeho gól v odvete strelil kapitán Boris Godál. V druhom kole sa stretne s poľským majstrom Legiou Varšava.

1. kolo kvalifikácie Ligy majstrov 2018/2019 - 2. zápas:

HŠK Zrinjski Mostar - FC Spartak Trnava 1:1 (0:1)

Góly: 58. Todorovič - 15. Godál. ŽK: Todorovič, Stojkič - Miesenböck. Rozhodovali: Weinberger - Koblitsch, Heidenreich (všetci Rak.)

Mostar: Brkič - Galič, Jakovljevič, Barišič, Stojkič - Rustemovič (54. Bencun), Hajrulahovič (81. Pezer) - Filipovič, Bilbija, Todorovič - Ačimovič (75. Jovič)

Trnava: Chudý - Tóth (17. Miesenböck), Hladík, Godál, Čonka - Greššák, Rada - Kadlec, Grendel (78. Oravec), Jirka - Egho (81. Jarovič)

Prvý zákrok v zápase si pripísal trnavský brankár Chudý, ktorý kryl loptu po nevydarenom centri domácich, Spartak kontroval priamočiarou akciou Grendela. Hráči Mostaru mali od úvodu loptu častejšie na kopačkách, prvú vážnejšiu šancu mali v desiatej minúte. Ačimovič poslal do šestnástky prudký center, s ktorým si však obrana Trnavy poradila. O dve minúty neskôr však nechala priestor Todorovičovi, ktorý opečiatkoval brvno. Vzápätí však prišla studená sprcha pre domácich. Dopredu vyrazila trojica Trnavčanov, Rada odcentroval na hlavu Borisa Godála a ten poslal Spartak do vedenia. Domácich gól zaskočil, už neboli toľko aktívni, ale do konca polčasu si dokázali vytvoriť ešte dve sľubné pozície.

Aj druhý polčas začali aktívnejšie domáci, Chudý hneď v úvode vyrazil strelu Filipoviča. Snaha domácich dostať sa do hry o postup naberala na sile a v 58. minúte vyslal gólovú strelu spoza šestnástky Ognjen Todorovič - 1:1. Hráči Spartaka potom čelili ďalším ofenzívnym výpadom Mostarčanov, tréner HŠK Miše ich ešte zvýraznil striedaniami, ale obrana Trnavčanov všetko ustála. "Andeli" sa tak po zápase mohli spolu so svojimi fanúšikmi radovať z postupu do ďalšieho kola kvalifikácie.