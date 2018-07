Nároční Beckhamovci na dovolenke: Na hotel mali 28 požiadaviek a s nikým nekomunikujú

Pre módnu ikonu Victoriu (44) a futbalistu Davida (43) Beckhamovcov sú ich štyri deti na prvom mieste.

Pred pár dňami sa s nimi preto vybrali na dovolenku do Čiernej Hory, kde si užívajú spoločné chvíle naplno. Ich fotky však hovoria niečo iné, ako personál hotela, v ktorom bývajú!

Manželia Beckhamovci zaplavili instagram fotkami a videami, ktoré svedčia o tom, že im na dovolenke robia spoločnosť aj ich traja synovia Brooklyn (19), Romeo (15), Cruz (13) a dcérka Harper (7). Na fotkách srší z rodičov aj detí radosť a zdá sa, že si dovolenku skutočne užívajú, no realita je vraj celkom iná! Podľa zamestnancov hotela, v ktorom sa ubytovali, sa Victoria správa veľmi odmerane.

S nikým okrem rodiny. David sa vraj k rodine pridá vždy až poobede, dovtedy je zavretý v hoteli, na ktorý mali pri rezervácii 28 požiadaviek. Medzi nimi bolo aj to, že upratovačky musia chodiť upratovať ich apartmány bez mobilných telefónov či to, že chcú špeciálne jedlo aj vodu. Na pláži sa vraj medzi sebou rozprávajú len veľmi málo.

Mnohých prekvapuje, prečo sa vlastne vybrali na dovolenku do Čiernej Hory, keďže obľubujú skôr Maldivy a Turecko. Dôvod je, že rodina momentálne žije v Londýne a do tejto dovolenkovej destinácie to majú len na skok. A hoci noc v ich rezorte stojí od 6 000 €, pre nich je to iba bagateľ.



Požiadavky rodiny