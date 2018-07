Evita Urbaníková vymetá s deťmi večierky a letné eventy: Nemá na dovolenku?

Spisovateľka Evita Urbaníková sa so svojim manželom stará o päť detí, no napriek množstvu povinností rada zájde aj do spoločnosti. Na krst novej exkluzívnej vône zobrala aj ich dve dievčatá a okrem iného prezradila, že letnú dovolenku vymenila za návštevy filmových premiér či rôzne ďalšie akcie. Samozrejme, nechodí na ne sama...