Pozor, môže sa to týkať aj vás! Ryanair ruší stovky ďalších letov, v štichu zostane 50-tisíc cestujúcich

Írska nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair kvôli štrajku palubného personálu budúci týždeň zruší viac ako 12 percent letov.

Opatrenie sa v dňoch 25. a 26. júla dotkne až 300 letov denne do Belgicka, Portugalska a Španielska a v opačnom smere a zasiahne takmer 50 000 cestujúcich. Uviedla to dnes agentúra Reuters. Ryanair oznámil, že zákazníci, ktorí majú cestovať na spomínaných trasách a ktorí v stredu nedostali e-mail alebo SMS, môžu počítať s tým, že ich let sa uskutoční.

Tento týždeň v piatok plánuje Ryanair kvôli štrajku írskych pilotov zrušiť asi 24 spojov medzi Írskom a Britániou. Minulý týždeň z rovnakého dôvodu zrušil 30 letov. Napäté vzťahy vo firme panujú už od minulého roka. Palubné posádky zo základní firmy po celej Európe zverejnili 4. júla zoznam 34 požiadaviek, vrátane "spravodlivej mzdy na živobytie", zlepšenie nemocenských dávok alebo pracovných zmlúv vo vlastnom jazyku založené na miestnom, nie írskom práve. Ryanair tvrdí, že pracovné podmienky pre zamestnancov sú konkurencieschopné a často lepšie ako u ostatných nízkonákladových prepravcov.

Aerolinky Ryanair pôsobia v 37 krajinách. Z hľadiska počtu prepravovaných cestujúcich sú európskou jednotkou, vlani ich služby využilo 130 miliónov cestujúcich. Vlani v decembri sa firme podarilo odvrátiť rozsiahle štrajky, keď sa prvýkrát vo svojej 32-ročnej histórii rozhodla uznať odborové zväzy. Od tej doby sa jej ale nedarí s radom z nich uzavrieť dohody o pracovných podmienkach.