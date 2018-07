Novinka v Banskej Bystrici očarí všetkých gurmánov: Takýto kebab ste ešte nevideli

Pokušenie, ktorému sa ťažko odoláva. Keď sa povie kebab, väčšina si predstaví chutné pečené mäso. V banskobystrickej kaviarni však vyrábajú sladký kebab, v ktorom mäso nahradila lahodná čokoláda.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Nápad pochádza z Talianska a v Banskej Bystrici si ho trošku vylepšili. Pochúťka stojí 3,50 € a cestujú za ňou ľudia z celého Slovenska.

„Uvidel som fotku choco-kebabu, ktorý má okamžite zaujal. Hneď som vedel, že to je to, čo u nás v kaviarni potrebujeme,“ hovorí Július Zajac, majiteľ podniku SpezaX Caffe s tým, že placka do ktorej sa dobroty balia, chutí ako palacinka. Ľudia si do nej môžu pridať nutelu a šľahačku.

Zážitkom je nielen pochúťku ochutnať, ale ju aj vidieť pripraviť. Čokoláda je totiž na rovnakom stroji, aký sa používa pri mäsovom kebabe.vysvetlil Zajac.

Ako náplň si zákazník vyberie spomedzi jahôd, ananásu, mandarínok, malín, čučoriedok a banánov. V choco-kebabe nechýba ani kvalitná nastrúhaná talianska čokoláda. Zákazníci si môžu vybrať aj jeden toping – čokoládový, karamelový, čučoriedkový alebo jahodový.