Krutý osud Miška po vražde mamy Veroniky († 27): Chlapček skončil v ústave

Obrovský šok zažila rodina Mitaľovcov z Vtáčkoviec po prijatí oznamu z nemeckého súdu.

Od vraždy ich dcéry Veroniky († 27) už dva roky bojujú za vnúčika Miška (8). Chlapček uviazol v Nemecku, kde bol s otcom Michailom Chatzitheodoridisom (32), obžalovaným z Veronikinej vraždy. Starkí vnúčikovi písali listy, posielali fotky, no nič z toho nedostal. Zhrození sa dozvedeli, že Miška v cudzej krajine prekladali na 7 miest až skončil v ústave.

Mitaľovci ostali šokovaní z úradného listu, ktorý im prišiel z nemeckého súdu o neverejnom pojednávaní zo 4. júna. „U dieťaťa bola zistená masívna symptomatika, ktorá si vyžaduje obsiahlu liečbu. Znalec nevie, do akej miery by táto liečba mohla byť poskytnutá na Slovensku,“ stojí v liste. Mitaľovci sa ďalej dozvedeli, že poručníčka Miškovi ich listy vôbec neodovzdala, lebo sa jej zdali zaťažujúce!

Dostal len listy od tety Tonky. Úradné oznámenie podľa starkých ďalej nepravdivo uvádza, ako ľutujú, že s dieťaťom hovorili o hroznom čine. Oni s ním pritom už tri roky nemali žiadny kontakt.pokračuje oznam. „Tesne predtým, ako išiel do Nemecka, sme boli u lekárky. Máme záznam, že dieťa bolo v poriadku,“ vraví Viera Mitaľová s tým, že Nemci doteraz nedali nikomu vedieť, že Miško je vážne chorý. Sú presvedčení, že u nich by sa chlapcov stav zlepšil. Už keď bol Miško v Nemecku u otca, mali strach. Raz dokonca poslal fotku chlapca s rozbitou hlavou.

Tvrdil, že len spadol, no starkí si myslia iné. „Máme podozrenie, či Miško nebol aj pri vražde Veroniky a všetko nevidel. To by vysvetľovalo ťažkú diagnózu,“ hovorí Dušan Mitaľ. Dozvedeli sa, že od Veronikinej vraždy chlapca úrady pohadzovali po rôznych miestach. „Bol už na 7 miestach – u macochy, v náhradnej rodine, na psychiatrii, v diagnostickom centre a teraz je v ústave. Veľmi sa oňho bojíme. Chceme len to, aby sa nám vrátil domov!“ dodáva Viera.