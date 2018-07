Lenka Šoóšová sa rozhodla zahodiť pretvárku: Nebudem predstierať, že všetko je super!

Lenka Šoóšová je vyštudovanou umeleckou maskérkou a partnerkou známeho producenta Richarda Raimana, s ktorým majú spolu dvoch synov. V obidvoch prípadoch sa Lenka vrátila do práce len pár mesiacov po pôrode a prácu spolu so starostlivosťou o rodinu zvláda bravúrne. Predsalen to však má jeden háčik...!