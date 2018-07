Toto je 11 najkrajších miest Slovenska: Čím prekvapil rebríček Američanov?

Rozhodne máme čo ponúknuť! Cestovateľská sekcia americkej CNN zostavila rebríček 11 najkrajších miest Slovenska.

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

V článku ospevujú nielen krásne hory, ktoré poľahky môžu konkurovať majestátnym Alpám, ale tiež fakt, že sa môžeme popýšiť množstvom fascinujúcich hradov či zámkov. Nezaostávajú ani slovenské mestá, ktoré tvoria podstatnú časť rebríčka. Ktoré miesta by si Slováci, ale ani turisti rozhodne nemali dať ujsť?

1. Bratislava

Hlavné mesto má podľa redaktora Pavla Fedykovycha veľa predností. Vyzdvihuje najmä atmosféru a architektúru Starého Mesta, múzeá, chýbať v jeho výpočtoch nesmú ani tradičné turistické zastávky, akými sú Devín či Bratislavský hrad. Čerešničkou na torte je výhľad z UFA, vďaka ktorému budete mať celú Bratislavu ako na dlani.

2. Vysoké Tatry

Naše veľhory ponúkajú porovnateľný zážitok ako Alpy, ktoré sú však cenovo náročnejšie. Či už si chcete vychutnať dokonalú prírodnú scenériu, zdolať vrcholy, či si užiť parádnu lyžovačku tu nájdete všetko.

3. Bojnice

Mesto, preslávené nádherným zámkom, opísali ako dokonalú kulisu pre fantasy či rozprávkové príbehy. Úsmevným dodatkom je, že Bojnický zámok je aj vďačným miestom na dokonalé instagramové zábery. Okrem neho do popredia vystavujú aj tamojšiu zoo.

4. Levoča

Zapísaná je do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO od roku 2009. Podľa CNN má úžasnú architektúru, turisti by rozhodne mali navštíviť drevený oltár v Chráme sv. Jakuba. Pre dokonalé krásy prírody odporúčajú zájsť si aj do Slovenského raja, kde okrem iného netreba vynechať ani populárny Tomášovský výhľad.

5. Spišský hrad

Ďalšie z malebných miest, ktoré určite stoja za návštevu. Vynechať by ste nemali ani múzeum, tiež Spišské Podhradie či Spišskú Kapitulu. Vynadívať sa nebudete vedieť v Katedrále sv. Martina, ktorá je jedným z najkrajších románskych kostolov na Slovensku.

6. Bardejov

Malebné farebné domčeky, ktoré rozhodne musíte vidieť - aj takto opisujú námestie v Bardejove. Dominuje mu Dóm. sv. Egídia s nádherným gotickým oltárom, ktorý by ste pri potulkách mestom mali rozhodne navštíviť. Klasickou turistickou zastávkou sú aj populárne Bardejovské kúpele.

7. Trenčín

Dominuje mu predovšetkým Trenčiansky hrad, ktorý ponúka úžasný výhľad. Neďaleko sa nachádza Hotel Elizabeth, postavený v štýle art nouveau. Len štvrťhodinku od mesta si môžete dopriať relax v Kúpeľoch Trenčianske Teplice.

8. Banská Štiavnica

Srdcová záležitosť turistov, ale i mnohých Slovákov. Banská Štiavnica sa v posledných rokoch teší veľkej obľube a častokrát doslova praská vo švíkoch. CNN ju opisuje ako jedno z najkrajších mestečiek Slovenska a odporúča navštíviť Kalváriu, samotné centrum mesta či zaplávať si v tajchoch.

9. Košice

Metropolu východu zaradilo CNN medzi jedno z najkrajších miest našej krajiny. Dych vyráža bohatou architektúrou. Medzi najpôsobivejšie miesta zaradili Dóm sv. Alžbety či budovu divadla. Špeciálne miesto si vyslúžila Kaviareň Slávia.

10. Národný park Nízke Tatry

Miesto, ktoré podľa redakcie CNN patrí medzi poklady Slovenska z hľadiska prírodnej krásy. Zabudnúť by ste nemali na Chopok, výstup na Ďumbier, Demänovskú jaskyňu a zamilujete si aj Vlkolínec, ktorý patrí medzi lokality svetového dedičstva UNESCO.

11. Kežmarok

Drevený kostolík, zámok, elegantné námestie - na toto všetko sa môžete tešiť v Kežmarku. Keďže je to z neho na skok do našich veľhôr, môžete zabiť dve muchy jednou ranou - po návšteve tohto krásneho mesta môžete zamieriť rovno do Vysokých Tatier.