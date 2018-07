Na stratu milovanej manželky zabúda v práci: Jozef Chovanec pochoval ženu svojho života

Manželku Jitku († 53) mu zabila zákerná choroba. Jozef Chovanec (58), nový šéf komisie českých futbalových rozhodcov, pochoval pred niekoľkými dňami milovanú ženu. S bolestivou stratou sa vyrovnáva v práci.

Aj v susednom Česku štartuje nový ročník najvyššej futbalovej súťaže tento piatok, takže aj šéf komisie rozhodcov Jozef Chovanec má roboty vyše hlavy. Iba pár dní po tom, čo s dvomi dcérami Kateřinou (33) a Nikolou (29) pochovali svoju milovanú ženu a mamičku, musel na pražskom Strahove dozerať na testy, ktoré čakali na prvoligových rozhodcov.

„Prišlo to nečakane a náhle. Ja a moja rodina sme prežili veľkú bolesť,“ prezradil pre portál blesk.cz rodák z Dolných Kočkoviec, ktorý držal svoju Jitku za ruku do posledných chvíľ jej boja so zákernou chorobou. „To smutné, čo sa mi prihodilo, to je osobná vec. Túto prácu som vzal rád,“ dodal ešte Chovanec, ktorý patrí medzi československé futbalové legendy. Získal osem ligových titulov so Spartou a dva holandské s PSV Eindhoven. Ako tréner viedol českú reprezentáciu, pražskú Spartu, Ružomberok i bratislavský Slovan. Šéfom českých futbalových rozhodcov sa stal v júni.