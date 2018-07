Chorvátsko leží Modričovi pri nohách, no jemu hrozí väzenie: Národný hrdina za krivú výpoveď za mreže?

Skvelá aktuálna forma Luku Modriča udivuje nielen jeho chorvátskych fanúšikov. Kapitán Vatrenich totiž od marca tohto roka čelí hrozbe väzenia. Za krivé svedectvo môže dostať až päťročný trest odňatia slobody. Najlepší hráč svetového šampionátu v Rusku sa stal národným hrdinom, ktorý tak stmelil štvormiliónovú krajinu, ako sa to nepodarilo žiadnemu politikovi. Nečudo, že je každý zvedavý, či si sudca v Osijeku trúfne skaliť všeobecnú radosť z historického úspechu.

Luka Modrič je jedným z najlepších futbalistov súčasnosti. Na MS 2018 bol najlepší! V drese Realu Madrid získal každú možnú trofej najmenej dvakrát, úspechu na reprezentačnej úrovni sa dočkal až teraz. Striebro z MS je historickým úspechom Chorvátska. Hoci bezprostredne po finále bol smutný, národné oslavy v Záhrebe si už užíval. S fanúšikmi spieval chorály, držal v rukách svetlice... „Keby bol Nemec alebo Španiel, tak by získal Zlatú loptu. Lenže my sme malá krajina, takže sa mu nedostáva pozornosti, akú by si zaslúžil,“ ospieval Luku spoluhráč Dejan Lovren.

Pastier a utečenec

Rodák zo Zadaru si zahral na troch svetových či európskych šampionátoch, pritom jeho začiatky neboli vôbec jednoduché. Malý Luka začínal s futbalom na hotelových parkoviskách v Zadare spolu s ďalšími utečencami pred chorvátskou vojnou o nezávislosť. Talent získal od otca Stipeho Modriča, s ktorého pričinením sa ako päťročný dostal do dokumentárneho filmu a s ktorým zažil, aké to je byť utečencom! V roku 1991 ich rodný dom zničili a rodina sedem rokov žila v rôznych hoteloch, kým si otec našiel prácu.

Odsúdia ho?

Jeho najväčším mínusom bola jeho drobná postava. Pre ňu ho v 15 rokoch odmietol Hajduk Split... Vybralo si ho Dinamo Záhreb, ale roky chodil z jednej hosťovačky na druhú, kým presvedčil o svojom talente. Ten si všimol v r. 2008 Tottenham, ktorému pomohol k historickému úspechu - štvrťfinále Ligy majstrov. V lete 2012 za neho zaplatil 33,8 mil. eur Real Madrid, v ktorom vyrástol na najväčšiu hviezdu nielen chorvátskeho futbalu. Aj preto teraz všetkých zaujíma verdikt súdu v Osijeku.

Z čoho ho vinia?

Bývalý dlhoročný prezident futbalového klubu Dinamo Záhreb Zdravko Mamič spreneveril len na hráčskych transferoch 128 mil. kún (takmer 18 mil. eur). Po viac ako roku vyšetrovania ho súd v Osijeku odsúdil na šesť a pol roka väzenia. Do prípadu je zapletený aj Luka Modrič, ktorý vypovedal ako svedok o svojom prestupe z Dinama do Tottenhamu v roku 2008. Štátny zástupca ho viní z toho, že v prípade svojho transferu vlani v júni nepravdivo zmenil svoju výpoveď v prospech kontroverzného funkcionára.

Zdravko Mamič je podľa agentúry AFP najmocnejšia a najobávanejšia postava v chorvátskom futbale. Národnú federáciu riadi reálne on a jej prezident Davor Šuker je len bábkou v jeho rukách.